إلحق قدم.. وظائف خالية للشباب بمحافظة الجيزة برواتب مجزية

يسعي عدد كبير جدا من المواطنيين وخاصة الشباب منهم، للحصول علي الوظائف الخالية بمحافظة الجيزة، التي يعلنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، وذلك برواتب مجزية ومزايا تأمينية عديدة، بالاضافة الي تطابقها مع قوانين العمل.

ويقدم موقع صدي البلد، الوظائف المتاحة بمحافظة الجيزة، بالاضافة الي شروط والمستندات المطلوبة للتقديم.

الوظائف المطلوبة بمحافظة الجيزة

– مساعد مدير مشتريات – رئيس قسم – مطبخ – مساعد رئيس قسم مطبخ – طباخ أول -مدير ليلي المكاتب الأمامية – موظفة علاقات نزلاء – مساعد مدير مبيعات – تنفيذي مبيعات – مساعد كبير مهندسين

الوظائف المطلوبة بمحافظة الجيزة

-ألا يزيد السن عن 30 سنة – خبرة سنتين على الأقل – إجادة اللغة الإنجليزية للوظائف الأربع الأولى – خبرة فى مجال الفنادق

مزايا الوظائف المطلوبة بمحافظة الجيزة

– تدريب وتطوير – بيئة عمل مميزة – تأمينات اجتماعية وطبية

فرص العمل الخالية بمحافظة الجيزة

بنك الاستثمار فرع شارع مراد بـ الجيزة وفرع فيصل.

محطة مترو المريوطية وحي الأشجار.

منظمة كاريتاس بأكتوبر (8 ساعات عمل).

كومباوند بأكتوبر.

الشروط المطلوبة لوظائف محافظة الجيزة

- آلا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا.

- العمل 12 ساعة.

- يوجد سكن ومواصلات من السكن إلى موقع العمل.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل بداية من الشهادة الابتدائية

-ما عدا لمتقدمين لـ الوظائف الخالية بالبنك

-أن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط.

طريقة التقديم بوظائف بمحافظة الجيزة

طريقة التقدم للوظائف بالحضور لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

وللاستفسار يمكن التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198"