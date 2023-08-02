عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إلحق قدم.. وظائف خالية للشباب بمحافظة الجيزة برواتب مجزية

وظائف
وظائف

يسعي عدد كبير جدا من المواطنيين وخاصة الشباب منهم، للحصول علي الوظائف الخالية بمحافظة الجيزة، التي يعلنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، وذلك برواتب مجزية ومزايا تأمينية عديدة، بالاضافة الي تطابقها مع قوانين العمل.

ويقدم موقع صدي البلد، الوظائف المتاحة بمحافظة الجيزة، بالاضافة الي شروط والمستندات المطلوبة للتقديم.

الوظائف المطلوبة بمحافظة الجيزة

  1. – مساعد مدير مشتريات
  2. – رئيس قسم
  3. – مطبخ
  4. – مساعد رئيس قسم مطبخ
  5. – طباخ أول
  6. -مدير ليلي المكاتب الأمامية
  7. – موظفة علاقات نزلاء
  8. – مساعد مدير مبيعات
  9. – تنفيذي مبيعات
  10. – مساعد كبير مهندسين

توقعات صادمة بشأن الذكاء الاصطناعي والبشر.. كيف يري أصحاب الشركات مستقبل الوظائف؟

اختفاء 35% من الوظائف الحالية خلال 10 سنوات.. فيديو

لموظفي الدولة.. جزاءات تأديبية تقع على شاغلي الوظائف القيادية

محافظ قنا يعتمد نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم

الوظائف المطلوبة بمحافظة الجيزة

  1. -ألا يزيد السن عن 30 سنة
  2. – خبرة سنتين على الأقل
  3. – إجادة اللغة الإنجليزية للوظائف الأربع الأولى
  4. – خبرة فى مجال الفنادق

مزايا الوظائف المطلوبة بمحافظة الجيزة

  1. – تدريب وتطوير
  2. – بيئة عمل مميزة
  3. – تأمينات اجتماعية وطبية

فرص العمل الخالية بمحافظة الجيزة

 

بنك الاستثمار فرع شارع مراد بـ الجيزة وفرع فيصل.

محطة مترو المريوطية وحي الأشجار.

منظمة كاريتاس بأكتوبر (8 ساعات عمل).

كومباوند بأكتوبر.

الشروط المطلوبة لوظائف محافظة الجيزة

- آلا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا.

- العمل 12 ساعة.

- يوجد سكن ومواصلات من السكن إلى موقع العمل.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل بداية من الشهادة الابتدائية

-ما عدا لمتقدمين لـ الوظائف الخالية بالبنك

-أن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط.

طريقة التقديم بوظائف بمحافظة الجيزة

طريقة التقدم للوظائف بالحضور لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

وللاستفسار يمكن التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198"

الوظائف الخالية الوظائف المطلوبة فرص عمل فرص عمل جديدة محافظة الجيزة وظائف خالية بمحافظة الجيزة وظائف خالية وظائف محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب يصر على الرحيل.. مخطط الأهلي لعرقلة انضمام نجمه للزمالك

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

مواجهة الحسم .. القناة الوحيدة الناقلة لمباراة الزمالك أمام النصر السعودي

الزمالك يرغب في ضم هذا اللاعب بعد فسخ تعاقده مع الأهلي

جنح العجوزة تعاقب مرتضى منصور في قضية سب أحمد موسى

موعد بدء الدراسة في المدارس .. تفاصيل عاجلة بشأنها

وزير الطاقة الإسرائيلي: نؤيد تصدير كميات أكبر من الغاز الطبيعي لمصر

غرفة ملابس الزمالك ترفض تواجد رمضان صبحي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

قدم الأن..وظائف خالية بمحافظة الجيزة

مطلوب سائقون وفنيون.. وظائف جديدة بشركة عجيبة للبترول والتقديم حتى 6 أغسطس

لكل المؤهلات .. طريقة التقديم لـ وظائف الخط الثالث للمترو

عاجل.. مترو الأنفاق يعلن عن وظائف خالية بالخط الثالث

قدم الآن.. وظائف خالية بوزارة المالية

آخر فرصة.. وظائف في السفارة الأمريكية برواتب مجزية

ترشيحاتنا

تكفيها عند اندلاع حرب.. إسرائيل تحصل على كمية ضخمة من القذائف المتطورة

الهلال السعودي يطيح بالوداد المغربي من بطولة الأندية العربية

تدمير أمريكا بالكامل .. ذعر في واشنطن بسبب نهاية رهيبة لحرب أوكرانيا

بعد ظهورها في باريس.. صور أثارت جدلا لـ رضوى الشربيني مع بناتها

مجلس الشباب المصري يبحث سبل التعاون مع دولة سنغافورة

الجيل الذهبي |مهرجان المسرح المصري يحيي ذكرى 3 كتاب راحلين في 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات سحرية لإيقاف سقوط الشعر.. تعرف عليها

صدمة للجمهور.. 3 لاعبين خارج صفوف الأهلي عقب مباراة المصري

بعد إعلان ارتباطها.. صور أثارت الجدل لـ ندى الكامل قبل وبعد عمليات التجميل

بالتايجر المكشوف.. نسرين طافش بإطلالة جريئة | شاهد

فيديو

«سرقني وباع عربيتي».. والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه «فيديوجراف»

فرح عمرو راضي يثير الجدل وسر اختياره قصر آخر مماليك مصر/ فيديوجراف

لا قطع للتيار بهذه الفترة | قرارات جديدة من وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

حقيقة الإعلان عن موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل هامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ