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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يعتمد نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم

اعتماد الوظائف الإشرافية
اعتماد الوظائف الإشرافية بقنا

اعتمد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بـ قنا، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ، وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية.

ووجه المحافظ، التهنئة للفائزين فى مسابقة الوظائف الإشرافية، متمنياً لهم مزيدا من التوفيق فى وظائفهم الجديدة، واستمرار جهودهم لإثراء العملية التعليمية والنهوض بها.

 

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وأكد الداودى، أن محافظة قنا نجحت في تحقيق طفرة عالية خلال السنوات الماضية فى قطاع التعليم ، شملت إنشاء وتطوير العديد من المدارس، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لإعداد كوادر قادرة على إدارة العملية التعليمية بما يتواكب مع خطة الدولة للتنمية المستدامة في مجال التعليم ورؤية مصر 2030 .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، أنه تم تشكيل لجنة لعقد الاختبارات للمتقدمين، مؤكداً أن الاختبارات تمت بمستوى عال من النزاهة والشفافية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى أنه روعى في الاختيارات قياس المهارات الفردية والجماعية ومهارات التواصل وقوة الحضور والكفايات الشخصية وغيرها من شروط اختيار شاغلى الوظائف الإشرافية.

يذكر  أن مديرية التربية والتعليم بقنا، أعلنت العام الماضى عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الإشرافية وهي" مدير إدارة، وكيل إدارة، موجه عام، موجه أول، موجه، مدير ووكيل مدرسة ثانوى، اعدادى ، ابتدائى، تعليم فنى" وتقدم عدد من الراغبين في شغل تلك الوظائف، وتم عقد الاختبارات اللازمة لهم.

قنا مسابقة الوظائف الموارد البشرية مسابقة الوظائف الإشرافية العملية التعليمية المهارات الفردية

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