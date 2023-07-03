"التغيرات المناخية وآثارها" ندوة بمركز شباب جراجوس بمدينة قوص

نظم مركز شباب جراجوس بمشاركة جهاز شئون البيئة فرع قنا، ندوة بعنوان "التغيرات المناخية و آثارها على البيئة" بمقر مركز شباب جراجوس بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص، استهدفت توعية 20 من شباب الجوالة.

جاء ذلك بحضور جمال محمود، رئيس مجلس إدارة مركز شباب جراجوس، والقائد عصمت العبد، قائد عشيرة مركز شباب جراجوس، و مساعد قائد رويس جميل، مساعد قائد عشيرة الجولة، والمهندس أسعد محمد، رئيس قسم التوعية البيئية جهاز شئون البيئة.





وقال جمال محمود، رئيس مجلس إدارة مركز شباب جراجوس، إن تلك الفعاليات تهدف لتدريب فريق عمل الجوالة لنشر الوعي البيئي داخل القرية و بمدينة قوص فى مجال التغيرات المناخية و آثارها على البيئة والصحة العامة و التوعية بطرق مواجهة تلك الآثار السلبية لتغير المناخ.

وقدم رئيس مجلس إدارة مركز شباب جراجوس، الشكر لتعاون جهاز شئون البيئة فرع قنا ، فى نشر الوعي البيئي لدى شباب الجوالة بقرية جراجوس.

وتحدث المهندس أسعد محمد، رئيس قسم التوعية البيئة بجهاز شئون البيئة بقنا ، عن مفاهيم البيئة و المناخ و الطقس و التغيرات المناخية و أسبابها وآثارها على البيئة.

و أكد محمد، دور الدولة المصرية فى مواجهة التغيرات المناخية من خلال مشروعات التخفيف و التكيف المناخى و دور الشباب فى مواجهة تحديات التغيرات المناخية من خلال التوعية البيئية في زراعة المسطحات الخضراء و ترشيد استهلاك الطاقة و المياه و الحفاظ عليها من التلوث و ثقافة إعادة تدوير.



