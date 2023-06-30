بحوزته 115علبة.. ضبط شخص يبيع ألبان الأطفال المدعمة عبر مواقع التواصل بقنا

رصدت الإدارة العامة للصيدلة بـ قنا ، حساب علي موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك" لأحد الأشخاص يعرض ألبان الأطفال المدعمة للبيع والتي تقدمها الدولة بالمجان للرضع وذوى الإحتياجات الخاصة.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا، إنه فور ورود معلومات عن ذلك الحساب وجهت إدارة الصيدلة بقيادة الدكتورة أسماء مصطفي، مدير عام إدارة الصيدلة، بالعمل علي ضبط الشخص والتعامل بحزم تجاه الأمر.

وأوضح تاوضروس، أن ذلك يأتى فى إطار حرص مديرية الصحة بقنا على حفظ حقوق المواطنين فى حصولهم علي الكشف والعلاج المجاني ومتابعة الأصناف الحيوية المدعمة التي تقدمها الدولة للمواطن المصرى.



وقالت الدكتورة أسماء مصطفي، مدير عام إدارة الصيدلة بـ قنا، إنه تم التواصل مع صاحب الصفحة لتحديد هويته ومصدر اللبن الذي يقوم ببيعه ونجحت الإدارة العامة للصيدلة في تحديد موعد لعمل محاولة شراء لهذه الألبان وتم التنسيق مع مباحث التموين في ذلك.

وتابعت مدير إدارة الصيدلة: تم ضبط المتهم وبحوزته ١١٥ علبة لبن مدعم" إيجي 1 وإيجي 2"وتحرير محضر وعرضه علي النيابة العامة للتصرف وتم تحريز الألبان المدعمة.

وقدم وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، الشكر لفريق إدارة الصيدلة، لتمكنهم مع مباحث التموين ومفتشي الصيدلة" أحمد جهادالدين، أحمد السيد سمير، أحمد جمال''، مؤكداً العزم قدما نحو ضبط كافة المخالفات التي قد تلحق بالمواطنين وتحرمهم من الحصول علي مستحقاتهم التي فرضتها الدولة لهم في رعاية صحية متكاملة.



