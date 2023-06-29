وكيل صحة قنا يجري زيارة مسائية مفاجئة للمستشفيات للاطمئنان على نوبات العيد

أحال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، عددا من الفريق الطبى"النوبتجيات" بمستشفيات الصدر والحميات بمدينة قنا ، للتحقيق بالشئون القانونية العاجلة، مع توقيع أقصى جزاء للمقصرين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مساء أول أيام عيد الأضحى المبارك، بمستشفى حميات قنا ومستشفى صدر قنا ، للإطمئنان على سير العمل وتوافر الخدمة الطبية اللازمة للمرضى.



وتفقد تاوضروس، كافة الأقسام بالمستشفيات، لتقديم التهنئة للفريق الطبي المتواجد بمناسبة العيد، وتهنئة المرضى، بالعيد، داعياً لهم بالسلامة والعافية.



وأكد وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، استمرار المرور والمتابعة علي منافذ الخدمة الطبية بشكل مفاجئ بمعدل ثلاث مرات على كل مستشفى خلال فترة أجازة العيد.

وأشار تاوضروس، إلى أن هناك توجيهات واضحة من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بضرورة المتابعة المستمرة لمنافذ الخدمة الطبية خلال فترة الأعياد.