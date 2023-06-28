محافظ قنا يؤدى صلاة عيد الأضحي المبارك بمسجد السيد عبدالرحيم القنائى

أدى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، صلاة عيد الأضحي المبارك بمسجد العارف بالله سيدى عبدالرحيم القنائى ، وسط حشد من المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، و الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام، والنائب أشرف رشاد، زعيم الاغلبية بمجلس النواب، والدكتور ماهر على جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والنائب مصطفي محمود، عضو مجلس النواب، والنائب الدكتور أحمد عبد الماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.





وتحدث الشيخ الدكتور محمد محمود عبد الرازق، أمام وخطيب مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى، عن فضل الأعياد كمواسم خير وبركة تفرح فيها النفوس وتبتهج بها الأفئدة، وتتلاقى الوجوه والقلوب متسمة بالسعادة الصادقة والبسمة الصافية، وأن من أفضل الأيام يوم النحر، مشيراً إلى فرحة حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم، بعد أن أتم الله عليهم نعمته بالطواف بالبيت العتيق، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف على صعيد عرفات.

و أضاف خطيب المسجد، بأنه من القصص المستفاده من يوم النحر ، الإحسان إلي الآباء والأمهات، فان إسماعيل عليه السلام ضرب لنا أعظم الأمثلة في البرِ والإحسان وقد مدحه الله في قرآنه عندما أخبره أبوه بالرؤيا التي رآها في المنام، داعياً جموع المسلمين إلى جعل هدية العيد لهذا العام عفواً وصفحاً وغفرانا.

و تبادل محافظ قنا، ومرافقوه والمصلين التهنئة بمناسبة عيد الأضحي المبارك، مقدماً التهنئة لأهالى محافظة قنا خاصة والشعب المصري عموما بمناسبة حلول العيد، متمنيا أن يعيده الله علي مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأوضح محافظ قنا ، بأن المحافظة انتهت من كافة الاستعدادات لإستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تخصيص ٢٢٦٣ مسجد وحوالي ١٠٠ ساحة بجميع مراكز المحافظة لإقامة صلاة العيد بها ، وفتح جميع المجازر الحكومية على مستوى المحافظة أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام العيد.

و أضاف محافظ قنا ، كما دفعت بـ ١٢٦ سيارة إسعاف لتغطية كافة ربوع المحافظة والتعامل الفورى مع أى طوارئ خاصة بالقرب من المساجد الكبري وساحات الصلاة وتجمعات الاحتفالات، ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة احتفالات العيد على مدار الساعة.