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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يجرى جولة تفقدية بعدد من مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا

جولة مشروعات الأمن
جولة مشروعات الأمن الغذائى

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، جولة تفقدية بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا بمدينة قنا، لمتابعة سير العمل بمحطتى الألبان 1 و 2 ومزرعة النخيل ومشروع الثروة السمكية والصوبات الزراعية ومزرعة الخراف.

 

رافقه خلال الجولة، الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطري، وطارق لطفى، رئيس مدينة قنا، و أشرف الطيب، مدير مشروعات الأمن الغذائى، وعدد من القيادات التنفيذية. 

 

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اطمئن محافظ قنا ، على توافر جميع مستلزمات الإنتاج من رؤوس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية ووجه بالاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية وتحقيق معدلات الصحة والنشاط للحيوان بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة. 
 

وتابع الداودى، سير العمل بمزرعة الخراف والتي يتم من خلالها تربية وتسمين الخراف تمهيداً لطرحها للبيع للمواطنين وأصحاب محلات الجزارة على مدار العام ، مشددًا علي ضرورة الإهتمام بنظام التغذية والعلف الخاص بتلك الخراف لتحقيق أعلي معدلات في أوزان الخراف قبل بيعها.
 

كما تفقد محافظ قنا ، أعمال تجهيز واعداد الصوبات الزراعية لزراعتها بالكنتالوب ومختلف أنواع الخضروات" طماطم شيرى - طماطم بلدي - خيار - فلفل حار - فلفل رومي - فلفل ألوان - باذنجان أبيض وأسود" و تتم زراعتها بنظام الري الحديث بإستخدام سماد عضوي نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

وشدد محافظ قنا ، خلال الجولة علي أهمية المتابعة المستمرة لمزارع النخيل والتي تمتد على مساحة 210 فدان، منها 45 فدان بالنخيل المجدول بإجمالى 3 آلاف نخلة ، و 15 فدان بالنخيل البارحى بإجمالى 1000 نخلة، و 150 فدان منزرعة بالنخيل السيوى والرطب بإجمالى 1500 نخلة بما يساهم في إنتاج تمور عالية الجودة وبمواصفات قياسية .

 

و تفقد الداودى، سير العمل بمشروع المزرعة السمكية والذي يعد من المشروعات الرائدة حيث يتم توزيع انتاجه على منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة لبيعها للمواطنين بأسعار تنافسية مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجى.

 

يذكر أن محافظة قنا ، تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي و تتمثل في مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا والتي تضم مشروعات "محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن"، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.


 

جولة مشروعات الأمن الغذائى

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قنا مشروعات الأمن الغذائي الصوبات الزراعية مشروع الثروة السمكية رؤوس الماشية المزرعة السمكية السلع الغذائية

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