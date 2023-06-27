موعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة قنا

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواعيد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع محافظات الجمهورية، يوم الأربعاء الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ ومن ضمنها محافظة قنا ، حيث جاء موعد صلاة العيد فى تمام الساعة 6.24 صباحاً.

فيما جاءت مواقيت الصلاة، فى نفس اليوم كالتالى: الفجر 4.20صباحاً ، الظهر 12.52 مساءً ، العصر 4.18 مساءً ، المغرب 7.45 مساءً، العشاء 9.13 مساءً.

وفى ذات السياق، أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن تخصيص مديرية أوقاف قنا لـ ٢٢٦٣ مسجد، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك ، مع إرسال عدد الساحات المقرر إقامة صلاة العيد بها لإعتمادها من قبل وزارة الأوقاف، والبالغ عددها حوالي ١٠٠ ساحة بجميع مراكز المحافظة.

و أضاف محافظ قنا ، بأنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الاحتفالات، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية لتلقى أى شكاوى من المواطنين خلال عيد الأضحى، وسرعة اتخاذ كافة الاجراءات لحلها، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية وكافة العناصر الأمنية والخدمية داخل نطاق المحافظة.



وأوضح الداودى، بأنه سوف يتم فتح جميع المجازر الحكومية على مستوى المحافظة أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام العيد، مع تنظيم دخول الأضاحى و الإلتزام بالضوابط والإجراءات حفاظا على البيئة.