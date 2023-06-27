عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة قنا

ساحات صلاة العيد
ساحات صلاة العيد

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواعيد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع محافظات الجمهورية، يوم الأربعاء الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ ومن ضمنها محافظة قنا ، حيث جاء موعد صلاة العيد فى تمام الساعة 6.24 صباحاً.

 

فيما جاءت مواقيت الصلاة، فى نفس اليوم كالتالى: الفجر 4.20صباحاً ، الظهر 12.52 مساءً ، العصر 4.18 مساءً ، المغرب 7.45 مساءً، العشاء 9.13 مساءً.

 

توقيت الإفطار يوم عرفة بمحافظة قنا

السجن عاما لـ 3 أشخاص بتهمة التعدي على طبيب بمستشفى قنا العام

 

وفى ذات السياق، أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن تخصيص مديرية أوقاف قنا لـ  ٢٢٦٣ مسجد، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك ، مع إرسال عدد الساحات المقرر إقامة صلاة العيد بها لإعتمادها من قبل وزارة الأوقاف، والبالغ عددها حوالي ١٠٠ ساحة بجميع مراكز المحافظة.

 

و أضاف محافظ قنا ، بأنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الاحتفالات، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية لتلقى أى شكاوى من المواطنين خلال عيد الأضحى، وسرعة اتخاذ كافة الاجراءات لحلها، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية وكافة العناصر الأمنية والخدمية داخل نطاق المحافظة.
 

وأوضح الداودى، بأنه سوف يتم فتح جميع المجازر الحكومية على مستوى المحافظة أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام العيد، مع تنظيم دخول الأضاحى و الإلتزام بالضوابط والإجراءات حفاظا على البيئة. 

قنا عيد الأضحى المبارك محافظة قنا الهيئة المصرية العامة للمساحة صلاة العيد صلاة عيد الأضحى المبارك أوقاف قنا المجازر الحكومية ٢٢٦٣ مسجد وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة فى مشعر عرفات

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

ترقب أهلاوي.. كاف يدرس قرارا مفاجئا بشأن دوري السوبر الإفريقي

حكام بملابس الإحرام.. 10 رؤساء ومسئولين يؤدون الحج هذا العام .. تعرف عليهم

بالفيديو| رجل أمن بالمسجد الحرام يشعل مواقع التواصل ..شاهد ماذا فعل

موضوعات متعلقة

أوقاف قنا تخصص 2263 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى

نفسى هشام الجخ يسمعنى.. "إيمان" موهبة جديدة تتألق فى عالم الشعر الرومانسى بقنا

ترشيحاتنا

قائد الأمن الداخلي الإيراني يصل إلى موسكو

بدعم مكاسب قطاع التعدين.. ارتفاع كبير في الأسهم الأوروبية

اليوم العظيم| خطيب يوم عرفة: الإسلام كفل ضمانات لاستقرار المجتمع ومواجهة الفوضى

حرارة مرتفعة خلال أيام العيد.. الأرصاد تصدر تعليمات عاجلة لتجنب ضربات الشمس

السعودية.. وزارة الحج تعلن نجاح تصعيد الحجاج إلى عرفة

100 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل تطبيق eezee bay وطرق النصب على المواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلها وهي سخنة.. فوائد تناول الكبدة بعد الذبح مباشرة

نسخة طبق الأصل من نانسي عجرم.. عروس مصرية تشعل السوشيال ميديا بجمالها| شاهد

خفيفة وسريعة الهضم.. تعرف على فوائد لحم الجمال في عيد الأضحى

مسن يختبر المياه قبل نزول البحر وسمكة قرش تداهمه في لحظة.. شاهد

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ