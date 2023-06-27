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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن عاما لـ 3 أشخاص بتهمة التعدي على طبيب بمستشفى قنا العام

مستشفى قنا العام
مستشفى قنا العام

قضت محكمة جنح قنا، بالسجن عاما لـ 3 أشخاص بتهمة التعدي على طبيب جراحة أثناء أداء عمله بمستشفى قنا العام.

كان مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بتعدي عدد من الأشخاص على طبيب جراحة أثناء عمله في الاستقبال بمستشفي قنا العام.

وتبين مرافقة المعتدين لطفل مصاب بكسر في أصابعه، ما دفع إدارة المستشفى برئاسة الدكتور محمد الديب،  لتحرير محضر ضد 3 أشخاص، بتهمة التعدي على الطبيب أثناء عمله.

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أحيلت القضية إلى محكمة جنح قنا، والتى قضت بالحكم على 3 متهمين “غيابيا” بالسجن لمدة عام بتهمة التعدي على الطبيب.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام، إن الأطباء وجميع العاملين داخل المستشفى لا يدخرون جهداً ليلا ونهارا في سبيل تقديم خدمة طبية تساعد أبناء قنا جميعا، وأن التجاوز في حق الأطباء أمور غير مقبولة يتم التعامل معها قانونيا وتكون الكلمة للقضاء والجهات المسئولة.

وأكد مدير مستشفى قنا العام، استمرار تقديم الخدمة الطبية بكل جهد وتفانٍ مع أهلنا من كل أماكن المحافظة.

فيما أعرب الدكتور أسامه جعفر، طبيب الجراحة العامة بمستشفي قنا العام المعتدى عليه، عن شكره وتقديره للدكتور محمد الديب مدير مستشفي قنا العام وجميع أطباء قسم الجراحة العامة بالمستشفي لدعمهم ومساندتهم حتى تمكن من الحصول على حقه بالقانون.

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