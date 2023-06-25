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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يدشن حملة 100 يوم صحة بمركز الأسرة الأوروبي 

حملة ١٠٠ يوم صحة
حملة ١٠٠ يوم صحة

دشن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الأحد حملة " 100 يوم صحة " بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية داخل المحافظة والتي تستمر فعالياتها حتي أول أكتوبر المقبل، وتقدم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

أوضح محافظ قنا ، بأن المبادرة تعتبر نِتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وكذلك تقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، كما تهدف المبادرة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين.

 

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وأضاف الداودى، بأن حملة 100 يوم صحة ، تضم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل" السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوى" وكذلك خدمات دعم صحة المرأة وتشمل" التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي اكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم".

وتابع محافظ قنا ، كما تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات"العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي، فحص المقبلين على الزواج، فحص كبار السن'' ، بالإضافة إلي فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية ، فضلا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى.

 أشار الداودى، إلى أن خدمات المبادرة يتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن المديرية تُسخر كافة إمكانياتها لتنفيذ المبادرة ووصولها إلى أكبر عدد من المستفيدين، و جرى تخصیص فرق متنقلة للمساهمة في تقديم خدمات المبادرة، وكذلك توفير جميع المستهلكات والمستلزمات اللازمة لتنفيذ المبادرة.

و أشار تاوضروس، إلي أنه تم تخصيص فرق عمل لعمل مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية ، و حصر جميع المتخلفين عن التطعيم ، وتطعيم كل طفل لم يتم تطعيمه من سن يوم حتى 5 سنوات.

و أضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن أنشطة المبادرة تشمل تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلي تكثيف أعمال الرقابة على محطات مياه الشرب وحمامات السباحة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة.
 

١٠٠ يوم صحة

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