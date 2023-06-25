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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت شعار"حياة سليمة".. نائب محافظ قنا يشارك في ندوة للتوعية بمخاطر الإدمان

ندوة مكافحة المخدرات
ندوة مكافحة المخدرات

شارك الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، في الندوة التوعوية التى نظمها المجلس الوطنى للشباب، بالتعاون مع وحدة سكان محافظة قنا للعاملين بديوان عام المحافظة تحت شعار "حياة سليمة "، ضمن الخطة القومية لمكافحة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات التى ينفذها صندوق مكافحة علاج الإدمان بجميع محافظات الجمهورية، والتي تتبناها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية، في إطار جهود بناء الإنسان والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بـ قنا ، و الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى السابق ، وعدد كبير من العاملين بديوان عام المحافظة.

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قال نائب محافظ قنا ، إن قضية الإدمان تعد قضية أمن قومى قد تؤدى إلى تدمير الهوية المصرية، كما أن تعاطي المخدرات من أخطر المشكلات التى تواجه المجتمعات، وخاصة فى عصر التكنولوجيا الحديثة والانفتاح على التيارات المختلفة والتأثر بها، الأمر الذى قد يؤدي إلى انسياق الشباب نحو تلك الاتجاهات السلبية والوقوع فى فخ الإدمان.

وأشار نائب محافظ قنا ، إلى أن الدولة وضعت خطة استراتيجية لمحاربة الإدمان والوقاية منه وحماية الشباب من أخطاره الحتمية، مؤكداً أن المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية تحرص على تنظيم برامج توعوية وندوات تثقيفية لتوعية الشباب بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وما تسببه من أضرار اجتماعية وصحية جسيمة.

وتحدثت الدكتورة حياة أبوالعزايم، وكيل كلية التمريض لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن أسباب الإدمان، وأضراره على الفرد والمجتمع، و طرق الوقاية والعلاج منه، مؤكدةً أهمية دور الأسرة فى المتابعة اليومية لسلوك أبناءهم، والاكتشاف المبكر لأي سلوك منحرف أو أي تغيير فى حالتهم الصحية.

وأضافت أبوالعزايم، أن الإدمان ينتج عنه العديد من الاضطرابات النفسية، والتى تؤدي إلى ارتكاب جرائم القتل والسرقة والبلطجة، وزيادة حوادث الطرق والمواصلات، داعيةً إلى ضرورة توحيد الجهود وتكثيفها بين المؤسسات الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني لمحاربة تلك المشكلة والقضاء عليها بكافة الوسائل الممكنة.

وأشارت أبوالعزايم، إلى أهمية تقديم الدعم النفسي وتشجيع المتعاطي على العلاج داخل مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، حيث يتم العلاج بأسلوب احترافي وفى سرية تامة.

تضمنت فعاليات الندوة عرض فيلم تسجيلى عن التوعية بخطورة الإدمان على صحة الإنسان وبناء المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، وكذلك أساليب وطرق المواجهة وكيفية علاج المدمنين، مع التأكيد على أهمية التوعية وخلق الوعى لدى الشباب، ونشر وسائل التوعية والتثقيف بأضرار وأخطار المخدرات والإدمان والتعاطى. 

ندوة المخدرات

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