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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس جامعة جنوب الوادي يوافق على برنامج بكالوريوس «الطب والجراحة» بنظام النقاط المعتمدة

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، بجلسته الأخيرة المنعقدة بكلية العلوم بمقر الجامعة بـ قنا، برئاسة الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، على اللائحة الداخلية لبرنامج بكالوريوس الطب والجراحة - برنامج خاص بمصروفات - بنظام النقاط المعتمدة" 5 + 2 " بكلية الطب.

وناقش مجلس جامعة جنوب الوادى، القواعد المنظمة للتحويل ونقل القيد من وإلى الجامعة وضوابط قبول الطلاب المعاقين والمكفوفين بالجامعة في العام الجامعي 2024 / 2023 م.

 

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كما أعلن مجلس جامعة جنوب الوادى، عن فتح باب التقديم للدراسات العليا للعام الجامعي 2024/2023 لكليات الجامعة بقنا والغردقة.

ووافق مجلس الجامعة، على تعيين الدكتور علاء الدين بدوى في وظيفة أستاذ بكلية الآثار، والدكتور حياة أبو العزايم فى وظيفة أستاذ بكلية التمريض، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ للدكتور محمد سيد محمد السيد، والدكتورة عبير أحمد أبوالوفا دنقل، بكلية التربية، والدكتور محمد عبد الصبور أحمد، بكلية الطب البيطرى.

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادى على تعيين الدكتور علاء حسن سعيد، والدكتورة نجلاء رشاد عطا الله، فى وظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم، والدكتور أحمد عبد الهادي عبد السميع، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الهندسة، ووافق المجلس على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من: الدكتورة شيماء عبد الله والدكتور محمد فاروق حسن، بكلية الطب، و الدكتورة شيماء عبد العاطي والدكتورة كريمة كمال عبد اللطيف، بكلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال.

ووافق مجلس الجامعة، على التعيين في درجة مدرس لكل من: الدكتور على إسماعيل على بكلية العلوم، والدكتورة صفاء إسماعيل أحمد بكلية الزراعة، والدكتور ياسر أحمد أبو الوفا، والدكتورة زينب عبد الرازق الطيب بكلية الطب، والدكتورة شروق حسام الدين بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة.

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادى على منح درجة الدكتوراه لـ 6 طلاب، ومنح درجة الماجستير لـ 18 طالبا من مختلف كليات الجامعة، وعلى منح الطلاب الناجحين دبلوم الدراسات العليا الميكروبيولوجيا التطبيقية "تخلفات" وعددهم 23 طالبا من كلية العلوم.

كما وافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية بكلية الآثار دور مايو 2023 درجة الليسانس في الآثار وعددهم 48 طالبا، ومنح درجة البكالوريوس لـ 94 طالبا بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.


 

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