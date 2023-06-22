27 عاما من العطاء.. حفل وداع للدكتور محمد عمارة بجامعة جنوب الوادي

نظم أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بـجامعة جنوب الوادى، حفل تكريم ووداع، للدكتور محمد عمارة، الأستاذ المساعد للإذاعة والتلفزيون، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهو يجمع أوراقه تمهيداً للانتقال للعمل بجامعة قناة السويس, وسط أجواء ومشاعر مختلطة ووجوه تفتعل البسمات وتخفي التأثر الذي تفضحه دموع تلاميذه.

بدأ الحفل بكلمة للدكتور حلمي محسب، عميد كلية إعلام قنا ، وجه فيها الشكر للدكتور محمد عمارة، على عطائه الأكاديمي والإنساني خلال 27 عاماً قضاها في العمل بجامعة جنوب الوادي ما بين قسم الإعلام بآداب قنا وكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، مؤكداً أن انتقال "عمارة" للعمل بجامعة قناة السويس، بمثابة افتتاح قناة تبادل علمي وثقافي بين "إعلام قنا" و"إعلام السويس"، وأن الكلية لا تنسى أبناءها والمساهمين الأوائل في تأسيسها.

وأضاف الدكتور أحمد خيري عرابو، مدرس الإعلام الإلكتروني ومنسق الحفل، بأن هذا الحفل يعكس الاهتمام الكبير والتقدير للمسيرة الحافلة التي قضاها الدكتور محمد عمارة في جامعة جنوب الوادي والأثر الطيب الذي تركه فى نفوس طلابه وزملائه من أعضاء هيئة التدريس طوال تلك السنوات.

وأكد عرابى، أن الاحتفاء بالدكتور محمد عمارة ليس فقط احتفاء بشخصه إنما احتفاء بالقيمة التي يمثلها "محمد عمارة" حيث أن هذا النموذج الإنساني والعلمي الراقي يستحق أن يكون قدوة للجميع فالتقدير له شخصياً وللقيمة التي يمثلها.

وتابع عرابى، ملخص هذا الحفل كأننا نرسل رسالة للجميع فحواها أن من يريد أن يحظى بقدر عمارة كن "محمد عمارة" في خلقه وسماحته وتواصله الإنساني واحتوائه لطلابه وحرصه على توصيل المعلومة لهم بكل الطرق العلمية والتدريسية السليمة، ونحن نعزي أنفسنا بافتقادنا هذه القيمة لا نملك إلا أن نهنيء جامعة قناة السويس التي سوف ينتقل للعمل بها ونؤكد أن سعادتنا بتحقيق "عمارة" لرغبته في الاستقرار الأسري والاقتراب من عائلته يخفف عنا كثيراً من حزننا، كما أن هناك سبلاً كثيرة لاستمرار التواصل العلمي حتى لا نُحرم من روح وعقل محمد عمارة في السنوات المقبلة".

وتوالى سرد أعضاء هيئة التدريس، لذكرياتهم المختلفة مع الدكتور عمارة عبر أجيال متعاقبة، تخلل هذا السرد الضحكات والدموع والدعوات الصادقة بالتوفيق والسداد، وقام "عمارة" بتقطيع قالب الحلوى الذى يحمل اسمه وصورته وشعار الجامعة وعدد سنوات خدمته بالجامعة مصحوبة بعبارة "شكراً من القلب"، وانتهى الحفل بتقديم عميد الكلية درع تذكاري باسم أعضاء هيئة التدريس والمصحف الشريف.

يشار إلى أن الدكتور محمد محمد علي هندي عمارة من مواليد 20/1/1972 الشرقية، وتخرج في كلية الآداب جامعة الزقازيق, وعمل مراسلاً بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري من عام 1995 إلى 1996 ثم معيداً بقسم الإعلام بآداب قنا جامعة جنوب الوادي عام 1996 وتدرج في السلم الأكاديمي إلى أن تمت ترقيته أستاذاً مساعداً عام 2019 وتقلد عدداً من المناصب الإدارية بكلية الإعلام.

كما قام بالتدريس في عدد من الجامعات المصرية بنظام الانتداب الجزئي مثل جامعات المنوفية والنهضة وأكاديمية أخبار اليوم وأكاديمية الشروق، إضافة إلى تدريسه بعدد من الجامعات العربية مثل جامعة درنة وجامعة عمر المختار بالجماهيرية العربية الليبية وجامعة اليرموك بالمملكة الأردنية الهاشمية، فضلاً عن مشاركته بعدد من المؤتمرات العلمية داخل مصر وخارجها وله العديد من الكتب والأبحاث المنشورة.



