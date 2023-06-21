الضحايا ربة منزل و6 مصابين.. كردون أمني لرفع أنقاض الحوش المنهار بقنا

دفعت الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، بمركز دشنا، شمال قنا، بفريق من الوحدة، لمتابعة واقعة انهيار سقف حوش بلوك مسقوف بعروق النخيل والجريد، عقب انهياره على عدد من المتواجدين بالحوش.

وتابع حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، حادث انهيار سقف الحوش، وجرى إخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم.

وجرى فرض كردون أمني حول المكان، بعد أن تم الدفع بمعدات الوحدة المحلية، بالتنسيق مع الحماية المدنية، وفقاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس المركز، لرفع الأنقاض.



تبين مصرع حنان خضرى محمد 40 عاماً، زوجة شقيق صاحب الحوش، عقب إصابتها، بنزيف داخلى بالمخ.

كما تبين إصابة كل من: بدرية عسران أبوالمجد 40 عاماً، وساميه أبوالفضل محمد بهلول 40 عاماً، بكدمات سحجات، ولاء عطالله أبو الحسن 5 أعوام، و أحمد جابرأبوالحسن على 9 أعوام، وعلى جابر أبوالحسن على، عامين، وعبدالله عطالله أبو الحسن 7 أعوام.