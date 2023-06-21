عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الضحايا ربة منزل و6 مصابين.. كردون أمني لرفع أنقاض الحوش المنهار بقنا

سقف الحوش المنهار
سقف الحوش المنهار بقنا

دفعت الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، بمركز دشنا، شمال قنا، بفريق من الوحدة، لمتابعة واقعة انهيار سقف حوش بلوك مسقوف بعروق النخيل والجريد، عقب انهياره على عدد  من المتواجدين بالحوش.

 

وتابع حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، حادث انهيار سقف الحوش، وجرى إخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم.

 

محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة العامل المتوفى في حريق''محطة وقود المعنا"

إغلاق 12 عيادة ومنشأة طبية غير مرخصة بـ قنا

 

وجرى فرض كردون أمني حول المكان، بعد أن تم الدفع بمعدات الوحدة المحلية، بالتنسيق مع الحماية المدنية، وفقاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس المركز، لرفع الأنقاض.


تبين مصرع حنان خضرى محمد 40 عاماً، زوجة شقيق صاحب الحوش، عقب إصابتها، بنزيف داخلى بالمخ.

 

كما تبين إصابة كل من: بدرية عسران أبوالمجد 40 عاماً، وساميه أبوالفضل محمد بهلول 40  عاماً، بكدمات سحجات، ولاء عطالله أبو الحسن 5 أعوام، و أحمد جابرأبوالحسن على 9 أعوام، وعلى جابر أبوالحسن على، عامين، وعبدالله عطالله أبو الحسن 7 أعوام.

 

سقف الحوش المنهار بقنا

IMG-20230621-WA0105
IMG-20230621-WA0105
IMG-20230621-WA0106
IMG-20230621-WA0106
IMG-20230621-WA0108
IMG-20230621-WA0108
IMG-20230621-WA0110
IMG-20230621-WA0110
IMG-20230621-WA0112
IMG-20230621-WA0112
IMG-20230621-WA0111
IMG-20230621-WA0111
IMG-20230621-WA0113
IMG-20230621-WA0113

 

قنا دشنا انهيار سقف حوش أبومناع غرب سقف حوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

البنك المركزي يعلن تعطيل العمل في الجهاز المصرفي الأسبوع المقبل ..لهذا السبب

غدا.. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة في البنوك

موضوعات متعلقة

راح ضحيته ربة منزل و5 مصابين..الصور الأولى لحادث انهيار سقف منزل بقنا

انهيار منزل في قنا ومصرع وإصابة 6 أشخاص

ترشيحاتنا

موعد صرف المعاشات لشهر يوليو 2023

البحوث الفلكية: فصل الصيف يبدأ في الساعة 6 مساء

الضحايا ربة منزل و6 مصابين.. كردون أمني لرفع أنقاض الحوش المنهار بقنا

الزمالك اليوم .. مفاوضات لـ ضم نجم فيوتشر | وتطور في غرامة كهربا

الحجز على فيلا محمد رمضان لتهربه من سداد رسوم قضائية بـ9 ملايين جنيه

خلّا أختي خدامة | حبل المشنقة يكتب نهاية فرّان في جريمة بالمحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء الفنانين يخطفون الأنظار.. نجل كريم عبد العزيز فى العرض الخاص لـ بيت الروبي.. وابنة حلمي بكر تظهر فى عمر الثامنة

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

همضي بشروط| عروض جعلت حسين الشحات يتمرد على الأهلي.. والنادي يمهله أسبوعا

فيديو

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه.. ماذا يحدث في اجتماع المركزي المقبل؟

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

سر الزوجة العرفي.. اعترافات محامية وطبيب وراء جريمة الساحل

تراجع غير مسبوق يضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ