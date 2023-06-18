إغلاق 12 عيادة ومنشأة طبية غير مرخصة بـ قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، حملة إغلاق للعيادات والمنشآت الطبية غير المرخصة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، وتعليمات العميد طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية.

ترأس الحملة، الدكتور مصطفى الهوارى، والدكتور مصطفى النجار، مسئولا إدارة العلاج الحر، بمشاركة مسئولى إدارة الأزمات، وإدارة المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.



قال العميد طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، إن الحملة أسفرت الحملة عن إغلاق ١٢ منشأة طبية بدون ترخيص، ومخالفة للتراخيص، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، إلى أن الحملة تستهدف المرور على جميع المنشآت الطبية والتأكد من وجود التراخيص اللازمة لها.

وقال الدكتور مصطفى الهوارى، مدير إدارة العلاج الحر، إن فريق العلاج الحر بقنا ، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظاً على حياة المواطنين وتماشياً مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

فيما قدم وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، الشكر والتقدير لأعضاء إدارة العلاج الحر على مجهوداتهم فى الحملات الموسعة خلال الأيام السابقة، مؤكداً استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.