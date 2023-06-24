اختفاء سيارة "دبل كابينة" من جراح ديوان عام محافظة قنا

كثفت أجهزة الأمن بـ قنا ، جهودها لكشف ملابسات سرقة سيارة" دبل كابينة"، تابعة لديوان عام محافظة قنا.

فيما توجه فريق بحثى، إلى الجراج الذى اختفت من أمامه السيارة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة.

تبين أن السيارة اختفت من أمام جراج ديوان عام المحافظة المجاور لمبنى استراحة محافظ قنا ، دون توجيه اتهامات لأى شخص بارتكاب الواقعة.

فيما تكثف الإدارات المختصة بديوان عام محافظة قنا ، جهودها لحصر السيارات، وفحص خط سير السيارة والقائمين عليها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.