تشميع مركز تجميل شهير في قنا تديره سيدة تنتحل صفة طبيبة بشرية

ضبطت إدارة العلاج الحر بصحة قنا ، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية وادارة التموين، مركز تجميل شهير بمدينة قنا ، تديره سيدة تنتحل صفة طبيبة بشرية، وتبين أنه غير مرخص قانونياً.

جاء ذلك خلال حملة، بقيادة رائد هارون، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا والدكتور مصطفى فؤاد مصطفى، مدير ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة.

قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا، إنه فور ورود معلومات تفيد قيام أحد المراكز المنتشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لخدمات علاجية وتجميلية وتقدم جلسات ميزوثيرابي لعلاج مشاكل البشرة والشعر ونشر فيديوهات عبر وسائل التواصل الإجتماعي" فيس بوك "، وتبين أن الجلسات العلاجية تتم على يد سيدة تدعي صفة طبيب بشرى، ما قد يتسبب في مشاكل جسيمة للسيدات المترددات علي مثل هذه المراكز.

وأضاف تاوضروس، أنه تم غلق وتشميع المركز بالشمع الأحمر، كما قام أيضا مندوب هيئة الدواء المصرية بتحرير محضر لحيازة أدوية داخل المركز غير مصرح بحيازتها، وبعضها منتهي الصلاحية يتم إستخدامها بعمل جلسات للسيدات المترددات على المركز.

وأكد وكيل وزارة الصحة بـ قنا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من حصولها على كافة التراخيص اللازمة والتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

وأشار الدكتور مصطفي فؤاد، مدير ادارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بقنا ، إلى استمرار الحملات التفتيشية والرقابية علو كافة العيادات والمراكز الطبية الخاصة بالمحافظة للتأكد من سلامة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ودعا مدير إدارة العلاج الحر، المواطنين بضرورة تحري الدقة حول مراكز التجميل والتاكد من حصولها على ترخيص، وأن من يقوم بأي إجراء طبي هو طبيب بشري يحمل ترخيص مزاولة المهنة وعدم الإنسياق وراء إعلانات السوشيال ميديا والإبلاغ فوراً عن أى مركز يتم إدارته من غير ذي صفة عن طريق مواقع الوزارة للشكاوى أو داخل مديرية الشئون الصحية بقنا بمكتب"خدمة المواطنين.