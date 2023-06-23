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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة سائق فى حادث انقلاب سيارة بطيخ بطريق قنا الصحراوى

بطيخ
بطيخ

أصيب سائق بكدمات وجروح، فى حادث انقلاب سيارة محملة بـ البطيخ، بطريق قنا الصحراوى الغربى.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد انقلاب سيارة محملة بالبطيخ، بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام مركز نجع حمادى.

 

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تبين إصابة السائق بكدمات وجروح بسيطة، عقب انقلاب السيارة على الطريق، وجرى رفع السيارة وإعادة تسيير حركة المرور.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

قنا الصحراوي حادث انقلاب سيارة البطيخ سيارة محملة بالبطيخ مرفق اسعاف قنا

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