"مواصلتك علينا"مبادرة مجتمعية لتوصيل المواطنين بالمجان خلال الأسبوع الجاري بقنا

شارك حسام حمودة السكرتير العام لمحافظة قنا ، فى فاعليات إطلاق مبادرة" مواصلتك علينا " تحت شعار "مصر معاك " التى ينظمها المجلس الوطنى للشباب تحت رعاية وزارات التنمية المحلية، والداخلية، والتضامن الاجتماعى.



جاء ذلك بحضور أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بـ قنا ، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ومسئولى المجلس الوطني للشباب وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال السكرتير العام لمحافظة قنا ، إن المبادرة سوف تدفع بـ 7 أتوبيسات تعمل على 7 خطوط مختلفة ذهابا وعودة، و أن فعاليات المبادرة تبدأ من اليوم الموافق 21 يونيو وتستمر حتى الثلاثاء المقبل الموافق 27 يونيو الجارى.



وأوضح حموده، بأنه من المقرر أن يتم توصيل المواطنين بالمجان خلال يومىّ 21 و 22 يونيو، بينما سيتم تحصيل أجرة بقيمة نصف جنيه خلال يومىّ 24 و 25 يونيو، ويتم دفع الاجرة بقيمة جنيه واحد خلال يوميّ 26 و 27 يونيو وذلك من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات.

وأضاف السكرتير العام لمحافظة قنا ، بأن ذلك يأتي استمراراً لجهود مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، لاسيما بالمناطق الأشد احتياجاً، والمناطق الحضارية الجديدة، فى إطار الدعم والمساندة التي تقدمها المؤسسات لهذه الفئات الاكثر احتياجاً خاصة أثناء أوقات الإزدحام مع فترة الاقبال الشديد لشراء ما يحتاجه المواطن استعدادا لعيد الأضحى المبارك.