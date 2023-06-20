قبل عيد الأضحى المبارك.. بيطري قنا يحرر 14محضر ذبح خارج المجازر الحكومية 

شنت مديرية الطب البيطرى بقنا ، حملات تفتيشية مكبرة على أسواق وأماكن بيع اللحوم بمراكز قنا وقوص ونجع حمادى، بالتنسيق مع مديرية التموين و جهاز حماية المستهلك وشرطة المسطحات والوحدات المحلية للمدن.

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن حملات التفتيش نجحت فى تحرير 14 محضر مخالفة، بواقع ١١ محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، بإجمالي وزن ٢٣ كيلوجرام، و ٣ محاضر لحوم بلدية وكبده ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالي وزن ٢٩ كيلو جرام.

و أشار محافظ قنا ، إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وجرى إحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق معهم.

وقال الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، إن المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

يذكر أن مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، تشن حملات دورية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم، فى إطار استعدادات المحافظة بمختلف أجهزتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.