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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال اجتماع موسع.. محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لأعمال ترفيق المناطق الصناعية

اجتماع المناطق الصناعية
اجتماع المناطق الصناعية

 عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال ترفيق المناطق الصناعية "كلاحين قفط ، هو نجع حمادى".

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والعميد هاني الاتربى، مدير إدارة الحماية المدنية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

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وناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع الأعمال النهائية التي يجرى تنفيذها لترفيق المنطقتين الصناعيتين، وتذليل العقبات للانتهاء من أعمال الترفيق في أسرع وقت، بما يساهم في بدء تشغيل مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المُقام بمنطقة «هوّ» الصناعية بمدينة نجع حمادى بنظام فكرة المصنع الجاهز بالتراخيص لخدمة الشباب.

وأكد محافظ قنا، أن أعمال الترفيق ساهمت بشكل كبير في زيادة إقبال المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين بكلاحين قفط ونجع حمادى.

وأوضح الداودى، أن نسب تنفيذ المشروع بالمنطقة الصناعية بقفط لشركة الخرافي بلغت 87.6 %،كما بلغت نسبة التنفيذ الفعلية لشركة الغاز 94%، كما بلغت نسبة تنفيذ المشروع الفعلية بمنطقة "هو" بنجع حمادي للشركة الدولية 77%،وبلغت نسبة تنفيذ الشركة للكابلات 78.7 %،كما بلغت نسبة تنفيذ شركة الغاز 94%.

وأشار محافظ قنا ، إلى أن هذا المجمع يعد أكبر المجمعات الصناعية على مستوي الجمهورية، حيث يقع على مساحة 74 فدانا ويضم 28 هنجرا، تضم بدورها 420 وحدة صناعية، منها 322 وحدة بمساحة 216 م2، و86 وحدة بمساحة 432 م2، و12 وحدة بمساحة 540 م2 تشمل عدة قطاعات صناعية: «غذائى- هندسي – صناعات كيماوية بسيطة- مواد بناء» بتكلفة مالية تصل إلى مليار و350 مليون جنيه ويوفر حوالي 15 ألف فرصة عمل للشباب ما بين مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف الداودى، أن مشروع ترفيق المناطق الصناعية يحظى باهتمام كبير من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من خلال متابعة معدلات التنفيذ بشكل دورى لضمان انتظام سير العمل وفقا للجداول الزمنية المحددة، ومواجهة أي تحديات قد تعترض تنفيذ الأعمال.

وأوضح محافظ قنا، أن الدولة خصصت نحو 3 مليارات جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق إلى المنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا بهدف جذب المستثمرين.

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