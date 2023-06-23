بيطري قنا: ضبط 19 مخالفة بيع لحوم فاسدة قبل عيد الأضحى

شنت مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، حملات تفتيشية مكبرة على أسواق وأماكن بيع اللحوم بمراكز قنا وأبوتشت وقفط ونقاده، خلال اليومين الماضيين، بالتنسيق مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك و شرطة المسطحات والوحدات المحلية للمدن.

وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، إن حملات التفتيش نجحت فى تحرير ١٩ محضر مخالفة، بواقع ١٦ محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، بإجمالى وزن ٦٩.٥ كيلوجرام، ومحضر كبده مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالى وزن ٥٠ كجم.

وتابع الداودى، كما تم تحرير محضر مصنعات مجهولة المصدر بإجمالي وزن ١٧ كجم، ومحضر دواجن مجمدة وكبدة بإجمالى وزن ١٧.٥ كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأكد محافظ قنا ، بأنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق معهم، فى إطار استعدادات المحافظة لعيد الأضحي المبارك.

وأشار الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، إلى أن المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.