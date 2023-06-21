راح ضحيته ربة منزل و5 مصابين..الصور الأولى لحادث انهيار سقف منزل بقنا

أسفر حادث انهيار سقف منزل بقرية أبومناع غرب التابعة لمركز دشنا شمال قنا ، عن مصرع ربة منزل وإصابة ٥ آخرين بإصابات متفرقة.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد انهيار سقف منزل بقرية أبومناع غرب التابعة لمركز دشنا ، نتج عنه مصرع ربة منزل وإصابة ٥ آخرين، بينهم أطفال.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع انهيار المنزل، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا ، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

تبين مصرع حنان خضري حسين محمد 40 عاما، وإصابة سامية أبو الفضل محمد بهلول 35 عاما، وبدرية عسران أبو الفضل حسن 40 عاما، ولاء عطاالله أبو الحسن على ابراهيم 6 أعوام، وسامية محمد أبو الفضل محمد 5 أعوام، وعلي جابر أبو الحسن على 4 أعوام، بإصابات متفرقة.

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

