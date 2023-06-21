انهيار منزل في قنا ومصرع وإصابة 6 أشخاص

لقيت ربة منزل مصرعها، أسفل حطام منزلها، و أصيب ٥ آخرين، انهار عليهم منزل فى قرية أبومناع غرب التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد انهيار منزل بقرية أبومناع غرب التابعة لمركز دشنا ، نتج عنه مصرع ربة منزل و إصابة ٥ آخرين.

سيارات الاسعاف تصل إلى موقع انهيار المنزل

دفع مرفق إسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع انهيار المنزل، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، و المصابين إلى مستشفى فاو بحرى بدشنا ، لتلقى العلاج اللازم، ومنها إلى مستشفى قنا الجامعى.



تبين مصرع حنان خضري حسين 42 عاما، وإصابة سامية أبو الفضل محمد 36 عاما، وبدري عسران أبو الفضل 46 عاما، وحجاج عطالله أبو الحسن 6 أعوام، وسامية محمد أبو الفضل 5 أعوام، وعلي جابر أبو الحسن 3 أعوام.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



