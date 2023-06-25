صحة قنا تلغي إجازات الأطباء وأطقم التمريض خلال عيد الأضحى

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إنه تم إلغاء الإجازات للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمرافق الخدمية الحيوية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين على مدار إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف محافظ قنا، أنه تم التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأمصال بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، ومضاعفة أعداد الأطباء والممرضين بأقسام الطوارئ وتكثيف تواجدهم على مدار الساعة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظة، لاستقبال أية حالات مرضية والتعامل معها بشكل فورى.

وأشار إلي أنه سوف يتم الدفع بـ ١٢٦ سيارة إسعاف لتغطية كافة ربوع محافظة قنا والتعامل الفورى مع أى طوارئ، خاصة بالقرب من المساجد الكبري وساحات الصلاة وتجمعات الاحتفالات، كما تم تزويد نقاط الاسعاف المنتشرة علي الطرق السريعة والداخلية بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لحالات الحوادث والطوارئ.

وأكد محافظ قنا، أنه تم التنسيق مع مديرية التموين والمجمعات الاستهلاكية لتوفير مخزون كافي من الدقيق بالمستودعات وكذلك توفير الدقيق المُدعم للمخابز ، وزيادة كميات اسطونات البوتاجاز المنزلي والتجاري ، وتوفير المواد البترولية بمحطات الوقود بكميات كافية، بالإضافة إلي توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام العيد من السلع الأساسية واللحوم وزيادة المعروض منها بكافة أنواعها ، للتيسير على المواطنين لاسيما أن مثل هذه المناسبات يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم.

وأوضح أنه من المقرر فتح شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين تحت إشراف مديرية التموين، مؤكداً أن مديريات التموين والطب البيطرى والصحة كثفت من حملاتها التفتيشية مؤخرا على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم للتأكد من عرض أغذية صالحة للإستهلاك الآدمى و خالية من أي مسببات مرضية حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، مع استمرارها خلال أيام العيد وعقب إنتهاء الأجازة المقررة.

ونوه بأنه تم تكليف إدارة المرور بضرورة تكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق الرئيسية والميادين العامة لضمان تحقيق السيولة المرورية، وكذلك التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين احتفالات العيد و منع أي أحداث تعكر السلم والصفو العام، لافتاً إلى أنه تم التنبيه علي مسئولي المواقف بمتابعة حركة السيارات وانتظام حركة خطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة من السيارات والتأكد من عملها وصلاحيتها وإنتظام العمل أولا بأول، وكذلك تعيين خدمات تأمين وإنقاذ على المراسي الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين والرحلات النيلية و مراجعة مدى صلاحية وسلامة المراكب و تراخيصها.

