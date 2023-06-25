عاجل
ختام ناجح لبطولات مصر الدولية للناشئين والسيدات وشمال أفريقيا للجولف فى سوما باى ابن الملياردير البريطاني المفقود في غواصة تيتانيك: أفضل أب على الإطلاق إعلان الفائزين بجوائز الدولة هذا العام.. 52 جائزة لـ 53 فائزا.. أكاديمية البحث العلمي: جامعة المنصورة كان لها النصيب الأكبر في الفوز.. ونطبق معايير عالمية صارمة وشديدة في تقييم ملفات المتقدمين مصر لصناعة الكيماويات: 1.3 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لمشروع إنتاج حبيبات الكلور أسيوط .. سكان شارع الرياض يستغيثون: مش عارفين نمشي من الباعة الجائلين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة قنا تلغي إجازات الأطباء وأطقم التمريض خلال عيد الأضحى

صحة قنا
صحة قنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إنه تم إلغاء الإجازات للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمرافق الخدمية الحيوية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين على مدار إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف محافظ قنا، أنه تم التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأمصال بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، ومضاعفة أعداد الأطباء والممرضين بأقسام الطوارئ وتكثيف تواجدهم على مدار الساعة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظة، لاستقبال أية حالات مرضية والتعامل معها بشكل فورى.

 

اختفاء سيارة "دبل كابينة" من جراح ديوان عام محافظة قنا

تشميع مركز تجميل شهير في قنا تديره سيدة تنتحل صفة طبيبة بشرية

وأشار إلي أنه سوف يتم الدفع بـ ١٢٦ سيارة إسعاف لتغطية كافة ربوع محافظة قنا والتعامل الفورى مع أى طوارئ، خاصة بالقرب من المساجد الكبري وساحات الصلاة وتجمعات الاحتفالات، كما تم تزويد نقاط الاسعاف المنتشرة علي الطرق السريعة والداخلية بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لحالات الحوادث والطوارئ.

وأكد محافظ قنا، أنه تم التنسيق مع مديرية التموين والمجمعات الاستهلاكية لتوفير مخزون كافي من الدقيق بالمستودعات وكذلك توفير الدقيق المُدعم للمخابز ، وزيادة كميات اسطونات البوتاجاز المنزلي والتجاري ، وتوفير المواد البترولية بمحطات الوقود بكميات كافية، بالإضافة إلي توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام العيد من السلع الأساسية واللحوم وزيادة المعروض منها بكافة أنواعها ، للتيسير على المواطنين لاسيما أن مثل هذه المناسبات يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم.

وأوضح أنه من المقرر فتح شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين تحت إشراف مديرية التموين، مؤكداً أن مديريات التموين والطب البيطرى والصحة كثفت من حملاتها التفتيشية مؤخرا على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم للتأكد من عرض أغذية صالحة للإستهلاك الآدمى و خالية من أي مسببات مرضية حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، مع استمرارها خلال أيام العيد وعقب إنتهاء الأجازة المقررة.

ونوه بأنه تم تكليف إدارة المرور بضرورة تكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق الرئيسية والميادين العامة لضمان تحقيق السيولة المرورية، وكذلك التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين احتفالات العيد و منع أي أحداث تعكر السلم والصفو العام، لافتاً إلى أنه تم التنبيه علي مسئولي المواقف بمتابعة حركة السيارات وانتظام حركة خطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة من السيارات والتأكد من عملها وصلاحيتها وإنتظام العمل أولا بأول، وكذلك تعيين خدمات تأمين وإنقاذ على المراسي الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين والرحلات النيلية و مراجعة مدى صلاحية وسلامة المراكب و تراخيصها.
 

قنا عيد الأضحى المبارك إلغاء الإجازات للأطباء اطقم التمريض المستشفيات الوحدات الصحية ساحات الصلاة أيام العيد سياره أسعاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلق على أزمة تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

عاجل.. إلغاء حكم حبس سلمى الشيمي وإحالة القضية لمحكمة القاهرة

ابنة شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني لـ الحجاج

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أوقاف قنا تخصص 2263 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى

محافظ قنا يدشن حملة 100 يوم صحة بمركز الأسرة الأوروبي 

تحت شعار"حياة سليمة".. نائب محافظ قنا يشارك في ندوة للتوعية بمخاطر الإدمان

مجلس جامعة جنوب الوادي يوافق على برنامج بكالوريوس «الطب والجراحة» بنظام النقاط المعتمدة

اختفاء سيارة "دبل كابينة" من جراح ديوان عام محافظة قنا

نفسى هشام الجخ يسمعنى.. "إيمان" موهبة جديدة تتألق فى عالم الشعر الرومانسى بقنا

تشميع مركز تجميل شهير في قنا تديره سيدة تنتحل صفة طبيبة بشرية

إصابة سائق فى حادث انقلاب سيارة بطيخ بطريق قنا الصحراوى

ترشيحاتنا

لحوم بـ180 جنيها وتخفيضات 50 % على السلع| جهود الحكومة لتأمين احتياجات المواطنين

تبدأ من 440 ألف جنيه.. أسعار سيارات شيري موديل 2023 في مصر

هدايا قناة السويس للسفن.. إجراءات جديدة من الهيئة لتتربع على عرش الملاحة العالمية

فنانة شهيرة تصدم جمهورها: اعتزلت الفن بعد ما أخويا مات قدام عيني

نعمل وسط نيران.. عضو لجنة العفو الرئاسي يكشف عن قائمة الإفراج الجديدة

رامي ربيعة يهدر ركلة جزاء ويحرم الأهلي من هدف التقدم أمام منتخب السويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم العمر| مفاجأة ابنها الطيار أنستها فرحة الحج .. إيه الحكاية؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

3 مشروبات قبل النوم تساعد على خسارة الدهون

خطوات بسيطة تخلصك من السموم بجسمك

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ