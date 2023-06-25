أوقاف قنا تخصص 2263 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، تخصيص مديرية أوقاف قنا لـ ٢٢٦٣ مسجدا لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بها، إضافة إلي أنه تم إرسال عدد الساحات المقرر إقامة الصلاة بها لاعتمادها من وزارة الأوقاف، ويبلغ عددها حوالي ١٠٠ ساحة بجميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال بيان إعلامي صادر عن ديوان عام محافظة قنا ، يرصد استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الاحتفالات، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية لتلقى كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى وسرعة اتخاذ كافة الاجراءات لحلها، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية وكافة العناصر الأمنية والخدمية داخل نطاق المحافظة.

وأشار الداودى، إلي أنه سوف يتم فتح جميع المجازر الحكومية على مستوى المحافظة أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام العيد، مع تنظيم دخول الأضاحى و الإلتزام بالضوابط والإجراءات حفاظا على البيئة.

وأكد محافظ قنا، الاهتمام بنظافة أماكن الذبح ونقل مخلفات الذبيح إلي الاماكن المخصصة لها، مع رفع مستوى نظافة الميادين العامة والحدائق والمتنزهات في جميع المدن للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

