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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيت الإفطار يوم عرفة بمحافظة قنا

موعد صلاة المغرب
موعد صلاة المغرب

 

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواعيد أداء صلاة المغرب بجميع محافظات الجمهورية، ومن ضمنها محافظة قنا ، يوم وقفة عرفة، التاسع من شهر ذى الحجة للعام ١٤٤٤ هجرية، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٣.

 

جاءت مواقيت الصلاة، كالتالى: الفجر 4.20صباحاً ، الشروق 5.59 صباحاً، الظهر 12.52 مساءً ، العصر 4.17 مساءً ، المغرب 7.45 مساءً، العشاء 9.13 مساءً.

 

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وفى سياق آخر، أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن تخصيص مديرية أوقاف قنا لـ  ٢٢٦٣ مسجد لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بها ، بالإضافة إلي أنه تم إرسال عدد الساحات المقرر إقامة الصلاه بها لإعتمادها من وزارة الأوقاف، ويبلغ عددها حوالي ١٠٠ ساحة بجميع مراكز المحافظة.

 

و أوضح محافظ قنا ، بأنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الاحتفالات، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية لتلقى كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى وسرعة اتخاذ كافة الاجراءات لحلها، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية وكافة العناصر الأمنية والخدمية داخل نطاق المحافظة.


 

وأشار الداودى، إلي أنه سوف يتم فتح جميع المجازر الحكومية على مستوى المحافظة أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام العيد، مع تنظيم دخول الأضاحى و الإلتزام بالضوابط والإجراءات حفاظا على البيئة.
 

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