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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي قنا

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة بقنا

أصيب 5 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا الصحراوي الغربى، بالقرب من مدينة غرب قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى.

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وتبين إصابة كل من أحمد خيرى زين العابدين 35 عاما، رشاد عبداللاه محمد 45 عاما، نور رشاد عبداللاه محمد 16 عاما، عرفه صديق حسن 49 عاما، آسيا محمد أحمد 45 عاما،" جميعهم مقيمين بمركز أبوتشت".

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا حادث انقلاب سيارة انقلاب سيارة ملاكى الطريق الصحراوي الغربي أبوتشت مستشفى قنا الجامعى المصابين

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