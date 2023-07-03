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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب إسطوانة بوتاجاز.. إصابة شاب باختناق خلال اندلاع حريق بمنزله في قنا

حريق بقنا
حريق بقنا

أصيب شاب بحالة اختناق خلال حريق اندلع فى منزله بقرية العليقات التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق فى منزل بسبب اسطوانة بوتاجاز فى منزل بقرية العليقات التابعة لمركز قوص.

 

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وتبين إصابة أبو الحسن حامد 30 عامًا، بحالة اختناق، أثناء محاولته السيطرة على الحريق بمنزله.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصاب إلى مستشفى قوص المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

قنا حريق قرية العليقات قوص حالة اختناق مرفق اسعاف قنا مستشفى قوص المركزي

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