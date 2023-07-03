بسبب إسطوانة بوتاجاز.. إصابة شاب باختناق خلال اندلاع حريق بمنزله في قنا

أصيب شاب بحالة اختناق خلال حريق اندلع فى منزله بقرية العليقات التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق فى منزل بسبب اسطوانة بوتاجاز فى منزل بقرية العليقات التابعة لمركز قوص.

وتبين إصابة أبو الحسن حامد 30 عامًا، بحالة اختناق، أثناء محاولته السيطرة على الحريق بمنزله.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصاب إلى مستشفى قوص المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.