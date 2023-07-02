برعاية مصر الخير.. ذبح 142 رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى بقنا





نفذت مؤسسة مصر الخير حملة صكوك الأضاحى من خلال ذبح 142 رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، تحت رعاية اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

وقال خالد عمران، المدير الإقليمي بمؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر، إن الحملة تعد التاسعة على التوالي التى تطلقها المؤسسة خلال أيام عيد الاضحى المبارك، واستهدفت ما يقرب من 22000 أسرة بإجمالي 110000 مستفيد في 94 قرية وتابع بنطاق مراكز المحافظة التسعة.

و أشار عمران، إلى الحملة تمت بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الاهلية، والتى بلغ عددها 102 جمعية للمساعدة فى التوزيع على الاسر المستحقة.

وأضاف عمران، بأن عملية الذبح تمت بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية لمراكز محافظة قنا ، و تحت إشراف مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

و أشار المدير الإقليمي بمؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر، إلى أن أنشطة وفعاليات المؤسسة، مستمرة على مدار العام، لتقديم خدماتها لكافة المستهدفين، بالتزامن مع الجهود التى تبذلها الدولة من خلال مؤسساتها المختلفة .



