الفيزياء تعيد الثقة لطلاب الثانوية العامة بقنا وتباين الآراء حول مادة التاريخ

أعادت مادة الفيزياء الثقة من جديد لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة بـ قنا ، بعد امتحان مادة الكيمياء الذى تسبب فى حالة استياء وحزن بين الكثير من الطلاب قبل عيد الأضحى المبارك.

وتباينت آراء طلاب الشعبة الأدبية حول مادة التاريخ، حيث اشتكى الكثير منهم من صعوبة الامتحان، مع عدم تناسب عدد الاسئلة مع الوقت المخصص للامتحان، فيما اعتبر آخرين أن الامتحان مناسب.

قال الطالب محمد مصطفى ، شعبة علمى، إن امتحان مادة الفيزياء جاء فى مستوى الطالب المتوسط، وساهم فى تخفيف أحزاننا فى مادة الكيمياء والتى أفسدت علينا فرحة العيد.

و أضاف مصطفى، امتحان الفيزياء مسح دموعنا التى تسببت فيها مادة الكيمياء، و أعاد لنا امتحان اليوم، الثقة فى أنفسنا مرة أخرى، لاستكمال بقية الامتحانات فى هدوء وارتياح.

و أشار فريد عاصم، الشعبة ا لأدبية، امتحان مادة التاريخ لم يأتى كما كنا نتوقع، فالأسئلة جاء معظمها صعب، مع طول الامتحان مقارنة بالوقت المحدد للمادة، مضيفاً مادة التاريخ من المواد التى كنا نتفاءل بها ونعتبرها من المواد المضمونة فى المجموع، لكن ما حدث اليوم خيب توقعاتنا.

و أوضح باسم على، الشعبة الأدبية، الامتحان لم يكن صعب كما يصور البعض، لكن الوقت لم يكن كافى بالشكل المطلوب للإجابة على كافة الأسئلة بشكل مثالى، نتمنى أن يتك مراعاة ذلك فى أعمال التصحيح.



