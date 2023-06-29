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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أماكنها.. مياه قنا: تشغيل شحن العدادات مسبقة الدفع خلال إجازة العيد

شركة مياه قنا
شركة مياه قنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ قنا، عن تواجد مسئولى شحن العدادات مسبقة الدفع يومياً من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية مساءً طوال إجازة عيد الأضحى المبارك بعدد من المناطق المحددة مسبقاً.

وأوضح بيان شركة مياه قنا، أن المنافذ المحددة، تتضمن مناطق "مدينة قنا: مقر القطاع التجارى بجوار الأحوال المدنية القديمة، ومركز دشنا: مقر فرع الشركة طريق مصر أسوان".
 

 

 

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وفى مركز الوقف: يتم الدفع بمقر فرع الشركة بالوقف بجوار مركز شرطة الوقف، أما مركز فرشوط، فيتم السداد بمقر الفرع بمدينة فرشوط بجوار الوحدة المحلية.

أما مركز نجع حمادى، فيتم الدفع بمقر ايرادات فرع الشركة بنجع حمادى بجوار الاستاد الرياضى، وفى مركز قفط، يتم السداد بمقر ايرادات الفرع خلف مجلس مدينة قفط.

وفى مركز أبوتشت، يتم السداد بمقر فرع الشركة بأبوتشت شارع الإصلاح بجوار الثانوية بنات، وفى مركز قوص، يتم السداد بمقر إيرادات قوص شارع دقيق العيد، وفى مركز نقادة، يتم السداد بمقر فرع الشركة بمدينة نقادة.

وحددت إدارة شركة مياه قنا، عددا من الأرقام للاستعلام والشكاوى، تضم أرقام" ٠١٢٧٥١١٨٢٢٥ ، ٠١٠١٢٦٤٦٩٧٦ " وخط ساخن 125 على مدار اليوم.

 

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