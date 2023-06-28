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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا تنظم كرنفالا لأطفال دور الرعاية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

كرنفال فنى للأيتام
كرنفال فنى للأيتام بقنا

نظمت محافظة قنا، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، كرنفالا فنيا للأطفال الأيتام، من دور الرعاية وأسر شهداء العمل، من مختلف قرى ومراكز المحافظة، على شاطئ النيل بفندق بسمة، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك بهدف إدخال السرور على قلوبهم.

شاركهم فعاليات الحفل، اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والنائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والنائب مصطفى محمود، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، والنائبة سناء الحساني، والنائبة نجلاء باخوم، أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية. 

 

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تضمن الكرنفال، تقديم العيديات وحلويات العيد والألعاب للاطفال، بالإضافة للعديد من الأنشطة والفقرات الفنية والترفيهية للأطفال، فضلا عن تنظيم جولة بالطفطف من فندق بسمة إلى مكتبة مصر العامة وتنظيم رحلات نيلية، لإتاحة الفرصة للأطفال ليعبروا عن فرحتهم.

وأكد محافظ قنا دعمه الكامل لدور رعاية الأطفال الأيتام ومشاركتهم احتفالاتهم بالأعياد المختلفة لإدخال البهجة والسرور عليهم، لافتًا إلى أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية تقدم جميع سبل الدعم اللازم لجميع أنشطة دور الرعاية.

جدير بالذكر أن الكرنفال شارك به أطفال مؤسسة أحمد جبرة، ودار الرحمة الإسلامية وجمعية الشباب القبطى لرعاية الأيتام وجمعية الشابات القبطية مؤسسة ماري مرقص القبطية للبنين، وأسر 4 من الشهداء الذين توفوا أثناء أداء عملهم، وهم أسرة المصور أحمد حامد الرشيدى، مصور المحافظة والذى توفى أثناء عمله إثر حادث سيارة في مارس 2020، وأسرة الشهيد محمود ابن رواحة، ابن قرية الجبلاو بمركز قنا وأسرة الشهيد عويضة رجب شافعى، ابن قرية الترامسة، واللذان توفيا أثناء تأديتهما مهام عملهم في تطهير بئر صرف صحي بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا فى أبريل 2022، وأسرة الشهيد حمودة أحمد على، عامل نظافة بالوحدة المحلية لمدينة قنا ابن قرية الترامسة، والذى توفى أثناء عمله فى ديسمبر 2019.

 

كرنفال فنى للأيتام بقنا

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قنا عيد الأضحى المبارك كرنفال فنى للأطفال الأيتام الكرنفال جولة بالطفطف

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