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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الآلاف من أبناء قنا يؤدون صلاة عيد الأضحى بـ 2263 مسجدا

ساحات صلاة العيد
ساحات صلاة العيد بقنا

أدى الآلاف من أبناء قنا ، صلاة عيد الأضحى المبارك، فى 2263 مسجدا و100 ساحة، موزعين على مختلف مراكز وقرى المحافظة، وسط أجواء من السعادة.

شهدت بعض الساحات بمراكز الشباب توزيع حلويات وهدايا رمزية على الأطفال المرافقين لوالديهم، من قبل القائمين على الساحات.

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فيما انتشر الباعة الجائلين، لبيع العصائر والحلويات والألعاب، حول المساجد والساحات، التى شهدت أداء صلاة العيد، للاستفادة من التجمعات الكبيرة.
 

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، إن المحافظة  خصصت 2263 مسجدا وحوالي 100 ساحة بجميع مراكز المحافظة لإقامة صلاة العيد بها ، مع فتح جميع المجازر الحكومية على مستوى المحافظة أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام العيد.

وأضاف محافظ قنا، بأنه تم الدفع بـ 126 سيارة إسعاف لتغطية كافة ربوع المحافظة والتعامل الفورى مع أى طوارئ خاصة بالقرب من المساجد الكبري وساحات الصلاة وتجمعات الاحتفالات، ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة احتفالات العيد على مدار الساعة.
 

صلاة عيد الأضحى بقنا

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قنا عيد الأضحى المبارك صلاة عيد الأضحى توزيع حلويات الباعة الجائلين صلاة العيد أيام العيد

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