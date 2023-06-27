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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

6 ملايين زريعة.."المفرخ السمكي بنجع حمادي"..خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك بقنا

المفرخ السمكى بنجع
المفرخ السمكى بنجع حمادى

ضمن مجموعة مفارخ على مستوى الجمهورية، بدأ المفرخ السمكى بنجع حمادى شمال غرب قنا ، فى طرح كميات كبيرة من زريعة السمك فى نهر النيل، للمساهمة فى زيادة الثروة السمكية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين من الأسماك.

المفرخ لم يقتصر دوره على تلبية الزريعة السمكية التى يتم طرحها بداية من شهر أبريل، لكنه يعمل، كبيت خبرة رسمى يقدم النصائح والارشادات، للمزارع السمكية الخاصة، والراغبين فى إنشاء الجديد منها، بما يعود فى النهاية بالنفع على المستهلك النهائى.


ينتج ما بين 5 إلى ٦ ملايين زريعة سنويا

 

قال المهندس جمال عبد الحكيم، مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، إن المفرخ السمكى بنجع حمادى، يضم 31 حوض إنتاج زريعة على مساحة 31 فدانا، وينتج ما بين 5 إلى 6 ملايين زريعة سنويا من أنواع البلطي النيلي والمبروك الفضي ومبروك الحشائش.

 

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وأوضح مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، أنه تم اختيار الأنواع السابق ذكرها نظراً لما تتميز به من سرعة النمو والمقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل والمسطحات المائية، وبالتالي تسهيل حركة المياه بما يعزز من إنتاج أسماك ذات جودة عالية.

وأكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، أهمية دور المفرخ السمكي في توفير زريعة أسماك، بما ينعكس أثره علي الاقتصاد والأمن الغذائي نظرا لما سوف تحققه من وفرة إنتاجية كبيرة في الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتى.

 

يساهم في سد الاحتياج للبروتين الحيواني

 

وتابع محافظ قنا : وبالتالى يساهم فى سد احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن إتاحة فرص عمل للصيادين.

وثمن محافظ قنا ، دور القائمين على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، بما يعزز من إنتاج الأسماك ذات الجودة العالية.

 

بدأ العمل به عام 1990

يذكر أن المفرخ السمكى بنجع حمادى، بدأ العمل به مع بداية عام 1990، على مساحة 15 فدانا، إلى أن تمت الموافقة على تخصيص 15 فدانا أخرى فى 2004 لتصل المساحة الإجمالية إلى 30 فدانا ومنذ إنشائه يتم تطوير العمل بالمفرخ لتتواكب مع مستجدات العصر.

كما يعد مفرخ نجع حمادى، ضمن مجموعة مفارخ على مستوى الجمهورية تقدم النصائح والإرشادات للراغبين فى إنشاء مزارع سمكية وتقديم الاحتياجات اللازمة لإنشاء المزارع.

المفرخ السمكى بنجع حمادى

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