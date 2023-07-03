مياه قنا: قطع الخدمة لمدة 12ساعة عن مدينة دشنا غداً الثلاثاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا ، عن قطع مياه الشرب عن مدينة دشنا ، غداً الثلاثاء ولمدة ١٢ ساعة، لإصلاح عطل طارئ بخط صرف صحى بطريق الجحاريد.

و أوضح بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا ، بأن قطع المياه سوف يبدأ غداً الثلاثاء، مع حلول الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة التاسعة صباحاً يوم الأربعاء.

و أضاف بيان شركة مياه قنا ، بأن قطع المياه عن مدينة دشنا خلال تلك الفترة، يأتى لتخفيف الضغوط على محطات الصرف الصحى لحين الانتهاء من عملية إصلاح الخط الطرد قطر ٨٠٠ مم بطريق الجحاريد، والذى حدث به عطل طارى.

وطالب بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا ، المواطنين وأصحاب المخابز والمقاهى القاطنين بمدينة دشنا ، توفير احتياجاتهم الضرورية من المياه خلال الفترة المحددة.

و أشار بيان شركة مياه قنا ، إلى أن مياه الشرب سوف يتم إعادة ضخها فور انتهاء عملية إصلاح خط الطرد، مضيفاً بأنه تم تحديد رقم الخط الساخن 125، وهاتف محمول 01275118225 للاستفسار والابلاغ عن الأعطال.

