قدم الأن..وظائف خالية بمحافظة الجيزة

يسعي الكثير من المواطنيين وخاصة الشباب، عن الوظائف الخالية، بمحافظة الجيزة و التي تعلنها وزارة الشباب والرياضة، بتوافر عددًا الوظائف الخالية بالمحافظة للباحثين عن فرص العمل.

ويقدم موقع صدي البلد الأخباري، عدد من الوظائف الخالية بمحافظة الجيزة، وشروط التقديم لها والمستندات المطلوبة.

وظائف خالية بمحافظة الجيزة

منظمة كاريتاس بأكتوبر (8 ساعات عمل).

كومباوند بأكتوبر.

بنك الاستثمار فرع شارع مراد بـ الجيزة وفرع فيصل.

محطة مترو المريوطية وحي الأشجار.

الشروط المطلوبة لوظائف محافظة الجيزة

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل بداية من الشهادة الابتدائية، ما عدا لمتقدمين لـ الوظائف الخالية بالبنك، يجب أن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط.

- آلا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا.

- العمل 12 ساعة.

- يوجد سكن ومواصلات من السكن إلى موقع العمل.

طريقة التقديم لـ الوظائف الخالية

يجب على الراغبين في التقديم لفرص الوظائف الخالية، التوجه إلى مقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي، الدور الثاني، وذلك يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 عصرًا.

وظائف خالية بمحافظة الجيزة

وتسعي وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن ملتقي التوظيف الجيزة، التي تتوفر من خلاله عددًا من فرص الوظائف الخالية، لشركات القطاع الخاص سيُقام بنادي طلعت حرب بالمحافظة، يوم السبت 5 أغسطس الجاري، من الساعة 4 عصرًا إلى 9 مساءًا.