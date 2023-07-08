الصحة تعلن عن وظائف خالية في 8 تخصصات

نشرت وزارة الصحة والسكان إعلانًا عن طلب التعاقد مع عدد من التخصصات الطبية والإدارية العادية والتخصصية .. وجاء نص الإعلان:

يعلن قطاع المؤسسة العلاجية في شغل بعض الوظائف عن طريق الندب أو التعاقد في التخصصات التالية:-

- مديرو مستشفيات

- نواب مدير مستشفيات

-إخصائي جودة

- إخصائي مكافحة عدوى

- إخصائى صيدلة إكلينيكية

- مدير مالي

- مدير إداري

- إخصائي نظم ومعلومات

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المطلوبة للعمل بمستشفياتها بمحافظتي القاهرة والإسكندرية

وعلى من يرغب العمل يرجى تقديم السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني:

[email protected]