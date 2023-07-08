الصحة تعلن عن وظائف خالية في 8 تخصصات

نشرت وزارة الصحة والسكان إعلانًا عن طلب التعاقد مع عدد من التخصصات الطبية والإدارية العادية والتخصصية .. وجاء نص الإعلان:
يعلن قطاع المؤسسة العلاجية في شغل بعض الوظائف عن طريق الندب أو التعاقد في التخصصات التالية:-
- مديرو مستشفيات
- نواب مدير مستشفيات
-إخصائي جودة
- إخصائي مكافحة عدوى
- إخصائى صيدلة إكلينيكية
- مدير مالي
- مدير إداري
- إخصائي نظم ومعلومات
وأوضحت الوزارة أن الوظائف المطلوبة للعمل بمستشفياتها بمحافظتي القاهرة والإسكندرية
وعلى من يرغب العمل يرجى تقديم السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني:
[email protected]