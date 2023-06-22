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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وظائف خالية للشباب بالمحافظات ..الحق قدم

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، وخاصة الشباب منهم عن الوظائف الخالية بالمحافظات والتي تقدمها وزارة القوي العاملة، للراغبين في العمل بالوظائف الخالية.

وظائف خالية بالمحافظات 2023


وظائف خالية للشباب من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا بمحافظة الإسكندرية، وذلك للعمل بشركة أمان للخدمات المالية، برواتب مجزية وتوفير تأمين صحي واجتماعي.

يشترط أن يتراوح عمر المتقدم من 19 حتى 45 عامًا ويتمتع بخبرة أو بدون.

قدم الآن.. وظائف خالية في البنك الأهلي والقاهرة

قدم الآن.. وظائف خالية للشباب برواتب مجزية

وظائف خالية بالمحافظات.. الحق قدم

بإعلان القوى العاملة.. وظائف خالية بالمحافظات 2023

وظائف خالية بالإسكندرية 2023


تم توفير تلك فرص الوظائف الخالية للشباب في العمل على مهنة مندوب مبيعات، وموظف إداري، مع توافر فرص لذوي الهمم.

طريقة التقديم للوظائف الخالية 2023


من يرغب في الحصول على فرص الوظائف الخالية التقديم بإدارة بحوث العمالة بديوان عام المديرية وعنوانه شارع دكتور سيد فهمى متفرع من شارع مصطفى كامل خلف نقابة الأطباء بسموحة.

وظائف خالية

وظائف خالية 2023

 توفر عدد 6 وظائف خالية للذين تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عامًا سواء كانوا من الحاصلين على مؤهل متوسط أو بدون

وذلك براتب 2700 جنيه، إذ تأتي التخصصات المطلوبة على النحو التالي:

-  1 عامل مغسلة.

-  1 عامل غرف.

- 1 مراقب أمن.

-  2 استيوارد.

-  1 عامل حمام سباحة.

وظائف خالية 2023

شركة كلاسيك لإدارة المنشآت السياحية والفندقية، عددًا من فرص الوظائف الخالية، شريطة أن يكون المتقدم حاملًا لمؤهل متوسط ويتمتع بخبرة 5 سنوات ولا يزيد عمره عن 35 عامًا ولا يقل عن 25 عامًا، ويُحدد الراتب حسب المقابلة

 وذلك في هذه التخصصات:

- 1 فني كهرباء.

- 4 مرتب غرف.

- 3 طباخ أول سخن.

- 1 شيف مطعم إيطالي.

- 1 شيف مطعم آسيوي.

وظائف خالية في فندق أكاسيا جاردنز
2  عامل تحضير وتجهيز براتب بين 3000 جنيه و3300 جنيه

 من الحاصلين على مؤهل متوسط وتتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا.

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