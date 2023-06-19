وظائف خالية بالمحافظات.. الحق قدم

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن وظائف خالية جيدة تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليه وتوفر لهم راتبا شهريا ثابتا وعليه تسعي الحكومة والمؤسسات التابعة لها بالتعاون مع القطاع الخاص إلي الإعلان بشكل مستمر عن وظائف متعددة جديدة.

وظائف خالية 2023

وحدد الجهاز الوظائف المطلوبة بأحد سلاسل المطاعم الشهيرة وشروط التقديم عليها على النحو التالي:

-عضو فريق (السن من 18: 30 سنة - طلبة وخريجين - ذكور فقط).

- كول سنتر (السن من 19: 35 سنة - طلبة وخريجين مؤهلات عليا - ذكور فقط).

- مساعد مدير مطعم (السن من 25: 35 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).

- مشرف مطعم (السن من 22: 31 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).

أوضح الجهاز، أنه يجرى التواصل للراغبين في الاستفسار عن الوظائف المطلوبة عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".

وأضاف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، أن مزايا الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

تأمين اجتماعي، تأمين صحي، تأمين على الحياة، بدل وجبة، حوافز، بدل مواصلات في بعض الفروع.

فرص عمل الشباب والرياضة



فرص عمل جديدة أعلنت عنها الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

وتوفر فرص العمل الجديدة العديد من التخصصات التي يمكن للشباب التقديم عليها من خلال اليوم التوظيفي المفتوح لأحدث الشركات الخاصة .

شروط التقديم على فرص عمل الشباب والرياضة

وتأتي الوظائف المعلنة في إحدى شركات البرمجيات، مع ضرورة توافر بعض الشروط المطلوبة في المتقدم لشغل الوظائف وتشمل مايلي:-

- تتواجد فرص العمل فى المعادي.

- أن يكون المتقدم لـ فرص عمل الشباب والرياضة حاصلا على درجة البكالوريوس.

- كما يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 33 عام.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة



وتتضمن الوظائف المعلنة من قبل الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة عدد من التخصصات المطلوبة.

- الحاجة ألي مندوب مبيعات خارجي، يشترط من أجل التقديم أن تكون لديه خبرة 3 سنوات في نفس الوظيفة، كما يجب أن يكون على استعداد للسفر خارج مصر عند الحاجة.

- كما تشمل فرص العمل المعلنة وظيفية مبيعات عبر الهاتف، يجب أن يكونوا من خريجي كليات تجارة باللغة الإنجليزية أو BIS أو FMI، وأن يكون لديه خبرة عامين.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

وهناك العديد من المميزات التي يحصل عليها الملتحق بالوظائف المعلنة والتي تتضمن مايلي :-



- تكون ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات يوميا.

- يحصل العاملين بالشركة علي يومين عطلة أسبوعية.

- تمنح الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية.

- كما تمنح الشركة للعاملين بها عمولة.

- توفر الشركة للعاملين بها حوافز سنوية.

طريقة التقديم على فرص عمل الشباب



ويمكن للراغبين في التقديم للوظائف المعلنة الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، واختيار النموذج الخاص بوظائف المبيعات، ثم ملء البيانات المطلوبة.