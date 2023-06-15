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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قدم الآن.. البنك الأهلي يعلن عن وظائف خالية

البنك الاهلي
البنك الاهلي

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، وخاصة حديث التخرج الحاصلون على مؤهل بكالوريوس تجارة وذوو الخبرات، عن فرص العمل التي يقدمها البنك الأهلي المصري، و التي يسعى للحصول عليها خريجو الكليات المختلفة، لضمان وظيفة جدية بالقطاع المصرفي.

طريقة التقديم لوظائف البنك الأهلي 2023

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في البنك الأهلي المصري لحديثي التخرج، اتباع الاتي:-

  • الدخول للموقع الرسمي الخاص بالبنك
  • اختيار الأيقونة الخاصة بالوظائف
  • ثم اختيار الأيقونة الخاصة بوظائف حديثي التخرج
  • ثم يتم ملء البيانات المطلوبة للتقديم على الوظائف

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وظائف البنك الأهلي 2023

واتاح البنك الاهلي فرص عمل لحديثي التخرج بفروعه المختلفة، لخريجي دفعات من  2019 و حتي 2022، و جاءت كالتالي:-

تخصصات وظائف حديثي التخرج للبنك الأهلي 2023

- خريجي كليات إدارة الأعمال شعبة:- 

  • نظم ومعلومات إدارية
  • منشأة مالية
  • إدارة أعمال دولية
  • تسويق
  • ائتمان
  • بنوك
  • مالية
  • موارد بشرية

- خريجي كليات التجارة من شعبة:-

  • التسويق
  • الإدارة
  • تجارة خارجية
  • المحاسبة
  • الضرائب
  • التمويل

- خريجي كليات اقتصاد وعلوم سياسية من شعبة:-

  • اقتصاد
  • إحصاء

- خريجي كليات هندسة حاسبات.

- خريجي كليات حقوق.

- خريجي كليات تكنولوجيا المعلومات.

- خريجي كليات حاسبات ومعلومات.

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شروط وظائف حديثي التخرج بالبنك الأهلي 2023

- يجب ألا يكون من أقارب من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة.

- ألا يزيد عمره عن 28 عام فى تاريخ الموافقة على التعيين.

- لابد أن يكون محل الإقامة الخاص بالمتقدم للوظائف مطابق للرقم القومي.

-  أن يكون من حديثي التخرج حاصل على مؤهل عالي من إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- يجب أن يكون من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد أو أعلى.

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