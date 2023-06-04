البنك الأهلي المتحد يطرح شهادة إدخار جديدة بعائد متميز

طرح البنك الأهلي المتحد، شهاداة إيداع مميزة بالجنية المصري مدتها 3 سنوات تتمتع بالعديد من المزايا.
طرح شهادة جديدة
وأعلن البنك الأهلي المتحد- مصر، أن شهادة الادخار الجديدة بعائد سنوى 20% يصرف شهريا.
مزايا شهادة البنك الاهلي المتحد
• معدل فائدة تنافسي ثابت لمدة 3 سنوات
• معدل فائدة مدفوع شهرياً.
• السماح بالاسترداد في أي وقت بعد 6 أشهر.
• إمكانية الاقتراض حتى 95% من قيمة الشهادة.
• الشهادات متاحة للأفراد فقط.
• الحد الأدنى للإصدار الأولي لكل عميل هو: 500,000 جنيه مصري.
• مبلغ الإصدار الإضافي لكل عميل هو: 50,000 جنيه مصري.
• يتمتع العملاء المميزين بـ:
o بطاقة سحب آلي وبطاقة ائتمان بلاتينية مجانية.
o خدمة الرسائل النصية القصيرة مجاناً.
شهادات البنك الأهلي المصري
وأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادتين جديدتين الأحد 2-4-2023، بفائدة 19% ثابت و 22% متناقص؛ شهادتين 3 سنوات.
وعن تفاصيل الشهادات الجديدة المقدمة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الشهادة الأولى هي شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19% سنوي ويصرف العائد شهريًا.
شهادات البنك الأهلي الجديدة
وعن الشهادة الثانية، قدم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة و18% السنة الثانية و 16% السنة الثالثة و يصرف العائد شهريا.
شهادات بنك مصر
طرح بنك مصر شهادة بعائد سنوى متناقص يبدأ بـ 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية، و16 % للسنة الثالثة، يصرف عائدها شهريًا.
شهادات بنك مصر 2023
- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنكين.
- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
لا يمكن استردادها قبل مضي 6 أشهر، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.