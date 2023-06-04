البنك الأهلي المتحد يطرح شهادة إدخار جديدة بعائد متميز

طرح البنك الأهلي المتحد، شهاداة إيداع مميزة بالجنية المصري مدتها 3 سنوات تتمتع بالعديد من المزايا.

طرح شهادة جديدة

وأعلن البنك الأهلي المتحد- مصر، أن شهادة الادخار الجديدة بعائد سنوى 20% يصرف شهريا.

مزايا شهادة البنك الاهلي المتحد

• معدل فائدة تنافسي ثابت لمدة 3 سنوات

• معدل فائدة مدفوع شهرياً.

• السماح بالاسترداد في أي وقت بعد 6 أشهر.

• إمكانية الاقتراض حتى 95% من قيمة الشهادة.

• الشهادات متاحة للأفراد فقط.

• الحد الأدنى للإصدار الأولي لكل عميل هو: 500,000 جنيه مصري.

• مبلغ الإصدار الإضافي لكل عميل هو: 50,000 جنيه مصري.

• يتمتع العملاء المميزين بـ:

o بطاقة سحب آلي وبطاقة ائتمان بلاتينية مجانية.

o خدمة الرسائل النصية القصيرة مجاناً.

شهادات البنك الأهلي المصري

وأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادتين جديدتين الأحد 2-4-2023، بفائدة 19%؜ ثابت و 22%؜ متناقص؛ شهادتين 3 سنوات.

وعن تفاصيل الشهادات الجديدة المقدمة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الشهادة الأولى هي شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19%؜ سنوي ويصرف العائد شهريًا.

شهادات البنك الأهلي الجديدة

وعن الشهادة الثانية، قدم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة و18%؜ السنة الثانية و 16% السنة الثالثة و يصرف العائد شهريا.

شهادات بنك مصر

طرح بنك مصر شهادة بعائد سنوى متناقص يبدأ بـ 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية، و16 % للسنة الثالثة، يصرف عائدها شهريًا.

شهادات بنك مصر 2023

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنكين.

يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

لا يمكن استردادها قبل مضي 6 أشهر، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.