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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بإعلان القوى العاملة.. وظائف خالية بالمحافظات 2023

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي تعلنها وزارة القوى العاملة، وتوفر رواتب مجزية، إضافةً إلى المميزات التأمينية والعلاجية، بعض المحافظات وفي كل التخصصات، بامتيازات منها تأمين صحي واجتماعي، لمن تنطبق عليهم شروط التقديم، من الشباب من الجنسين فضلا عن بدل انتقال وسكن للمغتربين.

قدم الآن.. وظائف خالية براتب يبدأ من 3500 جنيه

وظائف خالية بالمحافظات 2023
 

أعلنت شركة «الرواد للصناعات الغذائية» من خلال نشرة التوظيف عن توافر 50 فرصة وظائف خالية لـ عامل إنتاج براتب تصل إلى 2400 جنيه، شريطة أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط، ويتراوح عمره بين 18 و42 عامًا.

توفر شركة «ماركريل للصناعات الدوائية» عدد 12 فرصة وظائف خالية لـ عامل إنتاج وعامل مخازن، برواتب تبلغ 2700 جنيه، لحاملي المؤهلات المتوسطة وتتراوح أعمارهم بين 25 عامًا و35 عامًا.

وظائف خالية في مصر 2023


تتيح شركة «هلا سويت للصناعات الغذائية، عدد 40 فرصة وظائف خالية، برواتب تبدأ من 2700 جنيه حتى 3700 جنيه، وذلك للباحثين عن فرص العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عامًا، وحاصلين على مؤهلات متوسطة، إذ تأتي تخصصات هذه الفرص على النحو التالي:

30 عامل إنتاج.

5 مشغل ماكينة.

2 فني غلاية.

3 مشغل فرن.

وظائف خالية بالمحافظات بإعلان القوي العاملة

تتيح شركة «رويال لصناعة السيراميك والبورسلين» عدد 32 فرصة وظائف خالية، برواتي تتراوح بين 2700 جنيه و3200 جنيه، وذلك للحاصلين على مؤهلات متوسطة وتتراوح أعمارهم بين 23 و27 عامًا، في التخصصات التالية:

4 مهندس (حاصل على بكالوريوس هندسة).

15 عامل إنتاج.

10 فني صيانة.

3 سائق.

وظائف خالية بالمحافظات

أوضحت وزارة القوى العاملة عبر نشرة التوظيف أن شركة «رمسيس للازرار» تُعلن توافر عدد 10 فرص وظائف خالية، للذين لا تقل أعمارهم عن 25 عامًا ولا تزيد عن 45 عامًا، برواتب تتراوح بين 2700 جنيه و3200 جنيه، وذلك في هذه التخصصات:

1 محاسب (حاصلًا على مؤهل عالي).

4 مهندس ميكانيكي (حاصلًا على مؤهل عالي).

1 كيميائي بمصنع بلاستيك (حاصلًا على مؤهل عالي).

4 عمال كيميائيين (حاصلًا على مؤهل متوسط وخبرة سنتين).

كفية التقديم باعلان وظائف وزارة القوى العاملة

التوجه إلى الوزارة 3 شارع يوسف عباس، مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571- 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات.

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