برواتب 9 الاف جنيه.. وظائف خالية ببنك مصر

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيي، عن الوظائف الخالية التي أعلنها بنك مصر اليوم الأحد 21 مايو 2023، للعمل ضمن فريق البنك في عدة فروع، وأوضح البنك تفاصيل الوظائف المتاحة عبر حسابه الرسمي على موقع لينكد، من الشروط والمهام المطلوب توافرها في المتقدمين للحصول على الوظيفة.

وظائف بنك مصر 2023

وظيفة المهندس الثالث

حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر فهم قوي لأنماط التصميم بالإضافة إلى MVP و MVVM و MVC. فهم قوي لنموذج تطوير التطبيقات التفاعلية في إطار iOS، وإدارة الذاكرة ملف الإدخال / الإخراج، وبرمجة الشبكة، والتزامن، و Rx-Swift. خبرة في معرفة العمل باستخدام Swift وXCode. فهم جيد لدورة حياة تطوير الهاتف المحمول الكاملة معرفة عملية بالمشهد العام للجوّال والبنى والاتجاهات والتقنيات الناشئة. القدرة على تنفيذ واجهات أصلية مخصصة باستخدام أحدث تقنيات برمجة Android. يستخدم تقنيات تطوير البرامج المختلفة للتطوير السريع للحلول الإبداعية والفعالة لدية خبره من 3 إلى 10 سنوات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام Swift لنظام iOS.

وظيفة رئيس فريق مركز الاتصال

خبرة لا تقل عن 3 سنوات ال. الخبرة كقائد للفريق أمر لا بد منه درجة البكالوريوس. إجادة اللغة الإنجليزية من جيد إلى جيد جدًا. عمر 35 عاما. من سكان القاهرة. ليس له أقارب في بنك مصر التأمين الطبي والاجتماعي الراتب 9000 + 1500 مؤشر أداء رئيسي + مكافأة سنوية المكان: مدينة نصر، الدقي، وسط البلد (القاهرة- الجيزة).



وظيفة مسئول مكتب إدارة المشاريع

حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة مرموقة / ذات صلة. إتقان اللغة الإنجليزية والمهارات الشخصية. ARGENTINA 4K- From San Carlos de Bariloche to Salinas Grandes خبرة لا تقل عن 8 سنوات مع خبرة لا تقل عن سنتين في وظيفة مماثلة. تقديم شهادة PMI أو ما يعادلها أمر لا بد منه يفضل أن تكون داخل بنك إدارة المشاريع من البداية إلى النهاية من بداية الفكرة الأولية

وظيفة أخصائي تعويضات

حاصل على درجة البكالوريوس خبرة لا تقل عن 1 إلى 4 سنوات التعويضات أو المحاسبة أو كشوف المرتبات. يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية (تحدثا وكتابة) دراسة سياسات وخطط التعويضات تصميم التقارير والتوصيات المبنية على البحث والتحليل تحديد الاتجاهات وتنفيذ ممارسات جديدة لإشراك الموظفين وتحفيزهم واستقطاب المواهب.