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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحق قدم .. وظائف خالية بتلك الوزارات

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن فرص العمل التي توفرها وزارة الهجرة و وزارة القوى العاملة، في العاصمة الإدارية و 16 محافظة على مستوى الجمهورية.

وظائف وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن فتح باب التقدم لشغل وظائف "أفراد أمن" للعمل بمقر وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بداية من الثلاثاء الموافق 16 مايو وحتى الإثنين الموافق 22 مايو الجاري بمقر الوزارة في 96 ش أحمد عرابي - المهندسين - القاهرة - الدور العاشر.

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شروط وظائف وزارة الدولة للهجرة


1- ألا تتجاوز مدة التعاقد في العام المالي الواحد ١١ شهرًا. 
2- ألا يكون المتقدم من موظفي الجهاز الإداري للدولة.
3- السن لا يتجاوز ٤٠ سنة.
4- المؤهل متوسط فأعلى.
5- التعاقد بنظام الاستعانة.

وظائف

 

المستندات المطلوبة لوظائف وزاة الهجرة


1- صورة المؤهل.
2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الهجرة.
3- صورة تحقيق الشخصية.
4- الموقف التجنيدي.
5- عدد ٢ صورة شخصية.

ويبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن فرص العمل التي توفرها وزارة القوى العاملة، في 16 محافظة على مستوى الجمهورية.

وظائف خالية بإعلان القوى العاملة 2023

ويستعرض موقع صدي البلد،  طلبات من 65 شركة قطاع خاص، قدموها لوزارة القوي العاملة، اعلنوا فيها عن توفير ما يقرب من 3612 وظيفة خالية، منها ما يتناسب مع ذوي القدرات الخاصة.

وظائف

وظائف خالية لذوي القدرات الخاصة 2023

وتتوافر وظائف خالية لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

التقديم خلال شهري مايو ويونيو 2023، وتحرير العقود مع صاحب العمل

تتضمن بنودا تحمي حقوق طرفي العمل «العامل وصاحب العمل».

وظائف خالية بالمحافظات 2023

الوزارة أتاحت وظائف خالية في ما يقارب من 16 محافظة على مستوى الجمهورية، من بينهم

  1. القاهرة
  2. الجيزة
  3. بورسعيد
  4. أسيوط
  5. الإسكندرية
  6. الغربية
  7. المنوفية
  8. الفيوم
  9. السويس
  10. القليوبية
  11. الشرقية
  12. دمياط
  13. الدقهلية
  14. المنيا
  15. الوادي الجديد
  16. البحر الأحمر


التخصصات المتاحة بوظائف القوى العاملة 2023

  1. مدير مطعم
  2. مساعد مدير
  3. عمال إنتاج
  4. صيدلي
  5. كيميائى
  6. مساعد صيدلى
  7. سكرتارية
  8. أفراد أمن بمواقع مميزة
  9. كول سنتر
  10. مسئولو إئتمان
  11. مدرسون
  12. مشرفو رياض أطفال
  13. كافة التخصصات الفندقية
  14. مهن التفصيل والخياطة
  15. فنيون
  16. سائقون
  17. عمال نظافة
  18. مهندسون ميكانيكا
  19. مهندسون إنتاج
  20. مهندسون كهرباء
  21. محاسبون
  22. مندوبون مبيعات
  23. مشرفون جودة
  24. أخصائى سلامة وصحة مهنية

نسبة الـ 5 % من بين إجمالى الوظائف


وبحسب البيان شملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، والزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 .

وعلي جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات تكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

كيفية تقديم طلبات الوظائف الخالية

تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك «الفرص»، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها

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