وظائف قيادية .. فرص عمل ذهبية في هيئة الإسعاف

يسعى الكثير من الشباب إلى إيجاد فرص عمل جيدة تتناسب مع تخصصاتهم وتوفر لهم راتبا شهريا وعليه تعلن الحكومة عبر وزارتها والهيئات التابعة لها عن وظائف شاغرة يمكن لمن تنطبق عليه الشروط التقديم بها.

فرص عمل هيئة الإسعاف

فرص عمل جديدة أعلنت عنها هيئة الإسعاف المصرية حيث يمكن للشباب الذين تتوافر فيهم الشروط التقديم على عدد من الوظائف المتاحة.



وتشمل فرص عمل هيئة الإسعاف وظائف تخصصية قيادية لإدارة الأقاليم والخدمات الطبية والسلامة والصحة المهنية والإدارة الاستراتيجية، بواقع 9 وظائف يمكن التقديم لها حتى 7\6\2023.

الأوراق المطلوبة لشغل فرص عمل هيئة الإسعاف



توجد مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل التقديم على فرص عمل هيئة الإسعاف والتي تتضمن ما يلي:-



- تشمل الأوراق المطلوبة تقديم بيان الحالة الوظيفية معتمد من الجهة التابع لها المتقدم.



- تقديم المؤهلات العلمية الخبرة النوعية والزمنية الوظائف الاشرافية السابق شغلها تقرير الكفاية الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها الجزاءات والعلاوات التشجيعية.

- تقديم خطابات الشكر والتقدير إن وجدت بيان عن أبرز انجازات المتقدم واسهاماته في الوحدات التي عمل بها مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك.

- تقديم مقترح التطوير الذي يتم التقدم به لشغل الوظائف.

- كما يلزم تقديم أصل و 6 صور ترفق نسخة من مقترح التطوير على أسطوانة مدمجة.

- أن يكون المستندات المقدمة من أصل و 6 صور وإيداع كل نسخة بحافظة بلاستيكية.

- كما يلزم تقديم عدد 8 صور 4×6 حديثة ضمن المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم

تفاصيل فرص عمل هيئة الإسعاف



وتتضمن فرص عمل هيئة الإسعاف الحاجة إلى مجموعة من التخصصات والتي نذكرها فيما يلي :-



- تتضمن التخصصات المطلوبة لشغل وظائف هيئة الإسعاف مدير عام الإدارة العامة لإقليم القناة.

- كما تتضمن إعلان هيئة الإسعاف الحاجة إلى مدير عام الإدارة العامة لمنطقة القاهرة.

- كما تتضمن الإعلان الحاجة إلى مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الجيزة والقليوبية.

- وتشمل الوظائف المعلنة الحاجة إلى مدير عام الإدارة العامة لإقليم وسط الصعيد.

- كما تحتاج هيئة الإسعاف إلى مدير عام الإدارة العامة لإقليم شمال الصعيد.

- مدير عام الإدارة العامة لإقليم جنوب الصعيد.

- مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية.

- الحاجة إلى مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.

- تشمل التخصصات المطلوبة في هيئة الإسعاف مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية.



طريقة التقديم لوظائف هيئة الإسعاف



يقوم المواطن الراغب فى التقديم على فرص عمل هيئة الإسعاف بتقديم الطلبات باليد بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات بجوار الإدارة العامة للمرور.