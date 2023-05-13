عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وظائف قيادية .. فرص عمل ذهبية في هيئة الإسعاف

فرص عمل
فرص عمل

يسعى الكثير من الشباب إلى إيجاد فرص عمل جيدة تتناسب مع تخصصاتهم وتوفر لهم راتبا شهريا وعليه تعلن الحكومة عبر وزارتها والهيئات التابعة لها عن وظائف شاغرة يمكن لمن تنطبق عليه الشروط التقديم بها.

فرص عمل هيئة الإسعاف

فرص عمل جديدة أعلنت عنها هيئة الإسعاف المصرية حيث يمكن للشباب الذين تتوافر فيهم الشروط التقديم على عدد من الوظائف المتاحة.


وتشمل فرص عمل هيئة الإسعاف وظائف تخصصية قيادية لإدارة الأقاليم والخدمات الطبية والسلامة والصحة المهنية والإدارة الاستراتيجية، بواقع 9 وظائف يمكن التقديم لها حتى 7\6\2023.

txt

وظائف قيادية.. فرص عمل ذهبية بالهيئة العامة للموانئ

txt

أستاذ اقتصاد: من مبادرة ابدأ تم توطين الصناعة وتوفير فرص عمل للشباب

الأوراق المطلوبة لشغل فرص عمل هيئة الإسعاف 


توجد مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل التقديم على فرص عمل هيئة الإسعاف والتي تتضمن ما يلي:- 


- تشمل الأوراق المطلوبة  تقديم بيان الحالة الوظيفية معتمد من الجهة التابع لها المتقدم.


- تقديم المؤهلات العلمية الخبرة النوعية والزمنية الوظائف الاشرافية السابق شغلها تقرير الكفاية الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها الجزاءات والعلاوات التشجيعية.

- تقديم خطابات الشكر والتقدير إن وجدت بيان عن أبرز انجازات المتقدم واسهاماته في الوحدات التي عمل بها مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك.

- تقديم مقترح التطوير الذي يتم التقدم به لشغل الوظائف.

- كما يلزم تقديم أصل و 6 صور ترفق نسخة من مقترح التطوير على أسطوانة مدمجة.

- أن يكون المستندات المقدمة من أصل و 6 صور وإيداع كل نسخة بحافظة بلاستيكية.

- كما يلزم تقديم عدد 8 صور 4×6 حديثة ضمن المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم

تفاصيل فرص عمل هيئة الإسعاف


وتتضمن فرص عمل هيئة الإسعاف الحاجة إلى مجموعة من التخصصات والتي نذكرها فيما يلي :- 


- تتضمن التخصصات المطلوبة لشغل وظائف هيئة الإسعاف مدير عام الإدارة العامة لإقليم القناة.

 

- كما تتضمن إعلان هيئة الإسعاف الحاجة إلى مدير عام الإدارة العامة لمنطقة القاهرة.

 

- كما تتضمن الإعلان الحاجة إلى مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الجيزة والقليوبية.

- وتشمل الوظائف المعلنة الحاجة إلى مدير عام الإدارة العامة لإقليم وسط الصعيد.

- كما تحتاج هيئة الإسعاف إلى مدير عام الإدارة العامة لإقليم شمال الصعيد.

- مدير عام الإدارة العامة لإقليم جنوب الصعيد.

- مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية.

- الحاجة إلى مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.

- تشمل التخصصات المطلوبة في هيئة الإسعاف مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية.

txt

قدم الآن.. وظائف خالية للشباب بالجيزة وجامعة المنصورة

txt

وظائف التنمية المحلية .. كارت تحليل المخدرات شرط القبول في حالة التعاقد


طريقة التقديم لوظائف هيئة الإسعاف 


يقوم المواطن الراغب فى التقديم على فرص عمل هيئة الإسعاف بتقديم الطلبات باليد بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات بجوار الإدارة العامة للمرور.

فرص عمل وظائف قيادية فرص عمل هيئة الإسعاف هيئة الإسعاف هيئة الإسعاف المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

%15.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن الأسعار بعد الهبوط الملحوظ | فيديو

اللغز القاتل بالبحيرة| فتاة تتخلص من حياتها قبل الزفاف.. والمفاجأة شقيقتها فعلتها من قبل .. ما السبب ؟

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

رواتب تصل لـ 8 آلاف جنيه.. فرص عمل ذهبية للشباب

بروتوكول لإتاحة تمويل مشروعات بسيناء لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب

ترشيحاتنا

وزير النقل: بدء صناعة أول عربة سكة حديد بأيادٍ مصرية أكتوبر المقبل

130 جنيه .. بشرى لراغبي الزواج بشأن أسعار الذهب | فيديو

حكم استخدام المرتَهِن للعين المرهونة.. الإفتاء توضح

وزير التجارة الأسترالي: أزلنا الحواجز مع الصين.. وزيارتي مجرد خطوة لاستقرار العلاقات

الشاعر زين العابدين فؤاد يعلن إصابته بفيروس كورونا

إجراء مرتقب من وزارة النقل لدعم تذاكر السكة الحديد والمترو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. ابنة حميد الشاعري تخطف الأنظار في عقد قرانها

بدون وصفات .. حيلة غير متوقعة تخلصك من الهالات السوداء

تحميك من الجلطة والضغط .. 7 أطعمة تقلل الكوليسترول فى الدم

تدمر الكبد.. اكتشف أضرار القرنفل عند الاستخدام الخاطئ

فيديو

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

ناصف ساويرس صاحب الثروة الأكبر .. تعرف على قائمة المليارديرات فى مصر

وصلة رقص وغناء رومانسي.. أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. فيديوجراف

شح مياه وجفاف.. تحذيرات أمريكية من خطر يهدد نصف سكان العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ