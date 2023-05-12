أستاذ اقتصاد: من مبادرة ابدأ تم توطين الصناعة وتوفير فرص عمل للشباب

قال دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الأقتصاد إن المبادرة الوطنية" أبدأ" لتطوير الصناعة المصرية تم إطلاقها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أبريل عام 2022، وهدف هذه المبادرة توطين الصناعة المصرية والصناعات الحديثة وتوفير فرص عمل للشباب.



وأكد " عبد العظيم " خلال مداخلة هاتفية بفضائية " أكسترا نيوز"، أن الصناعة هي قاطرة التنمية ولتنمية أى دولة هي الصناعة، مضيفا أن الصناعة حركت الدولة للأفضل وبشكل كبير مما أدت إلى مزايا عديدة أهما الاستغناء عن منتجات يتم استيرادها وإحلالها بمنتجات مصرية يتوفر فيها الجودة والسعر المنخفض و أيضا تصدير هذه المنتجات إلى البلدان الخارجية مما يؤدي إلى توفير فاتورة العملة الأجنبية وتحسن الميزان التجاري.

وأضاف أستاذ الاقتصاد أن الصناعة فى حد ذاتها توفر فرص عمل للشباب نظرا لافتتاح العديد من المصانع و تشغيل العمالة فيها بشكل كبير مما يخلق فرص عمل للشباب وبالتالي تحسن من مستوي الشباب و أسرهم و من يعولهم، مما يؤدي إلى انخفاض معدل البطالة.

توفير فرص عمل للشباب

وأشار ماجد عبد العظيم إلى أن المحاور التي أقيمت عليها مبادرة " أبدا" هى التوسع فى المشروعات الكبري ودعم التدريب والتعليم المهني بشكل كبير وإنشاء المعاهد و المراكز التي تؤدي إلى تخريج أشخاص متميزين بكفاءة وجودة عالية إلى السوق المصري، وأيضا منح أراضي بحق انتفاع، ومنع فترات إعفاء من الضرائب، والتيسير على المستثمرين فى هذا المجال ومجالات عديدة من خلال إنشاء شركات وتأسيسها وتخفيف الإجراءات، وأيضا التدريب والبحث والتطوير لأنه دون التدريب لا يوجد عماله كفئ و لكن العامل المصري مشهود له بالكفاءة الماهرة.



