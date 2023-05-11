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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حزب التجمع يوضح رؤيته لواقع الصناعة المصرية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

‏قال المهندس محمد فرج الأمين العام لحزب التجمع، إنهم في الحوار الوطني لم يقدموا دراسة تفصيلية حتى الآن بخصوص النهوض بالصناعة، وسيتم المشاركة بدراسة تفصيلية عندما يحدث اتفاق على قطاعات محددة وقت التنفيذ.

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وتابع محمد فرج خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "DMC"،  أنهم في الحوار بيقدموا توجهات سياسية عامة عن القطاعات التي تحتاج إلى الاهتمام بها حتى تصبح هناك نهضة صناعية، وإنهم يرون أن الاقتصاد المصري يجب أن يكون اقتصادا إنتاجيا صناعيا زراعيا، والصناعة شيء مهم جدا خاصة أن هناك بعض القطاعات القديمة التي نحتاج إلى النهوض بها وتطويرها، مثال على ذلك صناعة الغزل والنسيج خاصة في المحلة الكبرى، متابعا أنه يعتقد أن التوجهات الخاصة بتطوير هذا القطاع يجب أن تتسرع لأن هذه المسائل مطروحة لكنها تمر ببطء.

 

قطاع تصنيع الزراعة

 

ونوه قائلا: "أيضا نحن نطرح أن يكون هناك دعم للمناطق الصناعية بحيث يتم فيها استثمارات ‏وأيضا، ونطرح مسألة غاية في الأهمية يتصور بعض الناس أنها تتبع قطاع الزراعة لكنها تتبع قطاع تصنيع الزراعة، متابعا أنه من الممكن في المناطق القريبة من الريف والمحافظات الزراعية أن يكون فيها قطاعات صناعية زراعية لتصنيع المنتجات الزراعية".

الحوار الوطني المهندس محمد فرج الصناعة تصنيع الزراعة حزب التجمع

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