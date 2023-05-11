مقرر لجنة الصناعة : الإنتاجية إسهامها قوي جدا في الاقتصاد المصري

‏قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة إن لجنة الصناعة أحد أهم المحاور في الحوار الوطني مؤكدا أن الحوار الوطني حدث مهم جدا في تاريخ مصر ولأول مرة يكون هناك حوار وطني بهذه الكثافة والغنى في المواضيع والشخصيات المشاركة.

وتابع بهاء ديمتري خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن لجنة الصناعة اليوم تحظى باهتمام الدولة وباهتمام الشعب كله، وعن طريق الصناعة بنقدر نوفر فرص عمل للشباب ونوفر المرتبات، والصناعة في مصر قامت بدور هام للغاية على مدار التاريخ و خلال أزمة فيروس كورونا الصناعة المصرية وفرت كافة احتياجات الشعب خلال الأزمة التي مر بها العالم كله.

اسهام قوي في الاقتصاد المصري

ونوه أن لم تحدث أي أزمة في المواد الغذائية ولا يحدث أي نقص في الأدوية ولم تتعطل السيارات أو الماكينات عن العمل، ويجب أن نعلم أن الصناعة المصرية هي صناعة قويه وتاريخية ولها اسهام قوي جدا في الاقتصاد المصري.