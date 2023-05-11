زكي القاضي: الحوار الوطني من أهم أدوات الدولة في هذه المرحلة

أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، أنّ الحوار الوطني إحدى أهم أدوات الدولة الوطنية في هذه المرحلة، حيث تستهدف بها تعزيز الحياة السياسية في مصر والاستماع للآراء كافة والقوى السياسية والمجتمعية والمجتمع المدني، حيث تتم مناقشة 113 قضية.

وقال «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «ربما لا يكون هناك اتصال بين عمل المؤسسات، والحوار الوطني له دور يضطلع به وهو وضع الرؤية والاستماع لكل الآراء، سواء الشخصيات والخبراء وآراء المواطنين في الأفكار والمسارات الخاصة بالدولة المصرية».

وأوضح مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن عملية التعاون والتكامل لا بد أن تكون موجودة، إذ إن الحكومة المصرية لديها استعداد كامل لسماع مختلف الرؤى والأفكار وعازمة على المشاركة في أي جلسات تدعى إليها في الحوار الوطني، وفقا لما أدلى به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، من تصريحات.